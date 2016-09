Genug KiTa-Plätze?

Im Bau befindet sich eine neue Kindertagesstätte in der Seekabelstraße, in der Kinder aus der neuen Clouth-Siedlung betreut werden.

Nippes (rs). Die Wohnbebauung des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerks im Sechzig-Viertel und auf dem Gelände der Clouth-Werke lässt die Zahl der Bewohner in Nippes rasant ansteigen. Vor allem Familien mit kleinen Kindern suchen hier ihren neuen Lebensmittelpunkt.

So stieg die Anzahl der Kinder unter drei Jahren nach Angaben des Amtes für Kinderinteressen allein von Dezember 2014 bis Dezember 2015 um 161 Prozent auf 3.649 und die Zahl der Kinder von drei bis sechs Jahren um 29 Prozent auf 3.142. Viele Eltern fragen sich angesichts dieses "Babybooms", ob es auch genügend Plätze in Kindertagesstätten für ihren Nachwuchs gibt. "Wir tragen dieser positiven Entwicklung dadurch Rechnung, dass wir zwei weitere Kindertagesstätten bauen lassen, verspricht Monika Langenbach von der Abteilung Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung.

Gebaut wird die Kita Niehler Kirchweg, die voraussichtlich Ende des Jahres eröffnet wird, und die Kita Seekabelstraße auf dem Clouth-Gelände, deren Eröffnung für das zweite Quartal 2017 vorgesehen ist, so Langenbach. Mit diesen beiden neuen Einrichtungen würden für Kinder unter drei Jahren im Stadtbezirk 1.657 Plätze zur Verfügung stehen. "Das entspricht einer Versorgungsquote von 45,5 Prozent", betont Langenbach. Damit liegt der Stadtbezirk Nippes gut im Rennen, denn das Ziel für Köln war mit nur 40 Prozent vorgegeben. Lediglich die Stadtteile Niehl und Bilderstöckchen hinken mit einer Betreuungsquote von nur 29 Prozent (Niehl) und 35 Prozent (Bilderstöckchen) den Ansprüchen der Stadt deutlich hinterher.

Dennoch, theoretisch besteht für jedes Kind ab einem Jahr ein Rechtsanspruch auf einen Tagespflegeplatz. Und wenn alle Eltern dieses Recht in Anspruch nehmen würden, käme die Stadt auch in Nippes in arge Bedrängnis. Zum Glück gibt es aber neben der Betreuung der Kleinen in den Kindertagesstätten auch noch die Kindertagespflege. "Die Kindertagespflege ist neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen eine gleichwertige Form der Betreuung und bietet eine flexible und individuell angepasste Betreuung", heißt es bei der Kontaktstelle Kindertagespflege (Venloer Straße 47-53), die im Auftrag der Stadt die Betreuungsplätze koordiniert.

"Im Bezirk Nippes werden zur Zeit 404 Kinder von 86 Tagespflegepersonen betreut", sagt Anja Vomberg von der Kontaktstelle Kindertagespflege. "Laut Bevölkerungsprognose werden die Kinderzahlen im Stadtbezirk Nippes aber noch bis 2025 kontinuierlich steigen", sagt Monika Langenbach. "Deshalb planen wir auch zwei weitere Kitaprojekte. Wahrscheinlich bereits in zwei Jahren soll eine Einrichtung in der Pastor-Wolff-Straße in Niehl den Betrieb aufnehmen. Ein Jahr später soll dann eine weitere Kindertagesstätte an der Longericher Hauptstraße an den Start gehen.