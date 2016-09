Kleines Loch - große Wirkung

Ostheim (red). Ein winziges Loch in einem Heizungsrohr und beinahe hätten sechs schwerstpflegebedürftige Menschen ihre Wohngemeinschaft im Waldbadviertel für mehrere Wochen inklusive ihres gesamten Equipments und begleitet von ihren Pflegekräften verlassen müssen.

Dass es bei dem "beinahe" blieb, ist einer schnellen und kreativen Zusammenarbeit des Pflegeteams Bennerscheidt, der Wohnungsbaugesellschaft GAG und der zuständigen Bauleitung zu verdanken. Was für die meisten Menschen nur nervig und teuer ist, kann für die Bewohner einer Intensiv-WG leicht zu einer kaum zu bewältigenden Katastrophe werden. Eine Pfütze in der Tiefgarage direkt unter der WG zeigte an, dass etwas nicht in Ordnung war. Nässe in den Wänden und dem Fußboden in zwei von insgesamt sieben Bewohner-Zimmern lieferten einen weiteren Hinweis auf einen Wasserrohrbruch. Das Loch zu finden und zu schließen, ging zügig.

Aber dann mussten weitere Fragen beantwortet werden, die besonders für Menschen in der Außerklinischen Intensivpflege wichtig sind: Wie feucht ist die Luft jetzt in allen Zimmern, haben sich möglicherweise schon Schimmelsporen ausgebreitet? Ist der Lärm der Trocknungsgeräte für Bewohner und Pflegekräfte zumutbar? Schimmelsporen wurden in der Raumluft nicht gefunden, die Trockengeräte werden von einer Schallschutzwand abgeschirmt. Nur die beiden betroffenen Zimmer mussten geräumt werden, dafür wurde ein Notfall-Container im Garten aufgestellt.