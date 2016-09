Hertha feiert wieder

Zollstock (red). Bereits zum vierten Mal findet am 3. September ab 13 Uhr das Herthastraßenfest statt. Getreu dem Motto "Von Nachbarn für Nachbarn" wird das Straßenfest ausschließlich von den Anwohnern organisiert und durchgeführt.

Das Organisations-Team setzt sich aus Freiwilligen zusammen, die ihre Freizeit dafür aufbringen, in ihrem Veedel etwas zu bewegen. Das Besondere daran ist, dass sich das diesjährige Organisations-Team völlig neu finden musste. Alex Zuk ist eine von ihnen.

"Ich hatte mich bereits im letzten Jahr schon engagiert. Da jedoch alle anderen aus dem Orga-Team der letzten Jahre mittlerweile umgezogen sind, war lange nicht klar, ob in diesem Jahr das Straßenfest stattfinden würde. Allerdings hat sich mittlerweile ein harter Kern von Nachbarn gefunden, der die Organisation übernommen hat", erklärt die 30-Jährige, die unter anderem für die Verteilung der Standplätze zuständig ist.

So haben bereits die ersten Vorbereitungstreffen stattgefunden. Auch die Kinder der Straße werden bereits im Vorfeld involviert. So findet beispielsweise eine Straßenbanner-Mal-Aktion für Kinder mit ihren Eltern statt. Selbst die Jüngsten identifizieren sich damit schon mit ihrer Straße. Die Herthastraße sei schon eine außergewöhnliche Straße. Hier wohnten Familien, Alleinstehende, Arbeitslose, Manager, Studenten und Rentner friedlich neben- und vor allem miteinander. Die meisten Anwohner kennen sich untereinander, nicht zuletzt durch die vorangegangenen Feste. "Man grüßt sich, hält ein gemeinsames Schwätzchen und abends trinkt man gemütlich ein Kölsch zusammen. Das habe ich so noch nirgendwo erlebt", schwärmt Alex stolz von ihrer Straße.

Die kompletten Kosten für behördliche Genehmigungen, Versicherungen, sowie den Plakat- und Flyerdruck werden von den Organisatoren zunächst vorgestreckt. Letztendlich finanziert sich das Fest über einen zentralen Stand, an dem Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke angeboten werden. Neben Trödelständen und internationaler kulinarischer Küche sind vor allem die zahlreichen Mitmach-Aktionen für Jung und Alt beliebt.

Bereits zum dritten Mal sind Markus Wolf und seine Lebensgefährtin Ania Döbert mit ihrem Frescobol-Parcours dabei. Wolf hat den Trendsport direkt aus Brasilien nach Köln importiert und entwickelt seit Jahren eigene Schläger, die er mittlerweile weltweit vertreibt.

"Frescobol ist die professionelle Weiterentwicklung von Beachball. Mich hat vor allem fasziniert, dass auch Anfänger direkt ein paar Ballwechsel hinbekommen. Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer. Es geht einzig darum, miteinander zu spielen", erklärt der ehemalige Tennislehrer.

Ein abwechslungsreiches Livemusik-Programm von Punkrock über Akustik-Sets bis hin zu Hip Hop und Elektro soll die zahlreichen Gäste unterhalten und zum Tanzen auf der Straße animieren. "Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Jahr das Wetter mitspielt. 2014 fing prompt mit Beginn der Veranstaltung ein monsunartiger Sturzregen an. 2015 erwischten wir ausgerechnet den heißesten Tag des Jahres", erinnert sich Alex Zuk. Stände können noch bis zum 15. August unter der E-Mail-Adresse herthastrassenfest@gmx.de angemeldet werden.