Deutscher Meistertitel für Joshua Hartmann

Kölner Westen (red). Überaus erfolgreich verliefen die Deutschen U18/20-Meisterschaften der Leichtathleten für die Athleten des ASV Köln. Mit vier Einzelstartern und zwei Staffeln war man ins nahegelegene Mönchengladbacher Grenzlandstadion gereist.

Mit einem Deutschen U18-Meistertitel und drei weiteren Endkampfplatzierungen kehrte man nach Köln zurück. Überragend war hierbei der Sieg von Joshua Hartmann über 400 Meter in der männlichen U18. Im Vorlauf am Freitag deckte er noch nicht alle Karten auf und zog mit 49,54 Sekunden als zweitschnellster Läufer ins Finale ein. Hier ließ er dann aber vom ersten Schritt an keinen Zweifel daran, dass der Deutsche Meistertitel nur über ihn geht. Mit einer spielerischen Eleganz distanzierte er bereits auf der Gegengeraden alle Gegner und konnte die 200-Meter-Marke in 22,6 Sekunden passieren. Im weiteren Rennen konnte bis zum Ziel keiner der Konkurrenten den Abstand mehr verringern, so dass Joshua mit großem Jubel in 48,76 Sekunden als erster die Ziellinie erreichte.

Entsprechend zufrieden äußerte sich nach dem Rennen auch sein Trainer Jannik Engel: "Im Vorlauf am Freitag hat Joshua sich das Leben noch selber schwer gemacht, indem er unkonzentriert und mit wenig Spannung sein Rennen bestritt. Im Finale am Samstag war er dann aber hochkonzentriert und voll da. Die Saison war mit vier Einzelrennen und drei Staffelrennen über 400 Meter für einen so jungen Athleten lang, und wir gönnen Joshua jetzt eine lange Pause." Joshua Hartmann hatte Anfang Mai in der 4-mal-400-Meter-Staffel erst überhaupt sein erstes 400-Meter-Rennen absolviert.

Noch etwas überraschender als der Sieg von Joshua Hartmann war der hervorragende Rang fünf durch seinen Trainingspartner und Staffelkollegen Daniel Nogues Kollert über 400 Meter-Hürden der männlichen U18. Im letzten Jahr noch bei einem Leistungsniveau von etwa 58 Sekunden über 400-Meter-Hürden hatte sich der Athlet von Jannik Engel in diesem Jahr bereits bis auf gute 55,93 Sekunden gesteigert. Im Vorlauf der Deutschen Meisterschaften war dann eine weitere Steigerung auf 55,57 Sekunden notwendig, um sensationell ins Finale der besten acht Läufer einzuziehen. Auch hier begann Daniel mutig auf Bahn 8 ganz außen sein Rennen und erreichte nach einer weiteren Steigerung auf 55,22 Sekunden als Fünfter die Ziellinie.

Auch die Mittelstreckenläufer waren in Mönchengladbach wieder für Erfolge gut. Zunächst zog Kim Uhlendorf mit neuer Jahresbestzeit von 2:12,27 Minuten souverän ins Finale über 800 Meter der weiblichen Jugend U20 ein. Hier lieferte sie dann einen Tag später ein weiteres gutes Rennen ab und konnte in 2:13,98 Minuten einen guten siebten Platz erzielen. Gut zwei Stunden später musste sie dann aber gleich noch einmal an den Start und führte als Startläuferin der 3-mal-800-Meter-Frauen-Staffel zusammen mit Vera Coutellier und Muriel Pfläging in 6:44,39 Minuten auf Rang 8. Die zweite Staffel des ASV Köln mit Inken Terjung, Annika Börner und Hannah Steinbuch rundete das gute Ergebnis mit Rang 13 in 6:55,94 Minuten noch ab.

Entsprechend zufrieden waren die Verantwortlichen mit dem Abschneiden der ASV-Athleten nach drei langen Meisterschaftstagen. Tobias Rüttgers erklärte: "Die Deutschen Jugendmeisterschaften 2016 waren sicher die erfolgreichsten Nachwuchsmeisterschaften seit Jahren für den ASV Köln. Wir freuen uns, so langsam die Früchte unserer konsequenten Nachwuchsarbeit zu ernten und gehen voller Zuversicht in die nächsten Jahre."