Noch mehr Farbe für die Pfeiler

Nippes (cd). In den vergangenen Jahren waren die einst tristen Betonpfeiler der Hochbahn bereits in mehreren Abschnitten zwischen der Mauenheimer Straße und dem Niehler Kirchweg mit künstlerisch hochwertigen Graffiti verschönert worden - nun folgte der nächste Abschnitt:

Beim "Under da Bridge Jam" wurden weitere fünf Pfeiler östlich des Niehler Kirchwegs in Kunstwerke verwandelt.

Organisiert wurde die Veranstaltung von den "Mittwochsmalern", dem Graffiti-Jugendprojekt des SKM Köln. Sie hatten nicht nur namhafte Graffiti-Künstler dazu eingeladen, die Pfeiler mit eigenen Entwürfen zu bemalen, sondern boten auch verschiedene Workshops für Kinder und Jugendliche an. Ein Hiphop-DJ sorgte für die passende Musik. Auf einer Tanzfläche konnten auch Breakdancer ihr Können demonstrieren.

Im Vorfeld hatten sich Künstler aus der Szene mit ihren Entwürfen bei den Mittwochsmalern bewerben können - eine Jury hatte die Entwürfe ausgewählt, die nun zum Zug kamen. "Wir haben lange auf eine E-Mail gewartet und dachten schon, wir wären abgelehnt worden, haben aber heute dann doch noch die Zusage bekommen. Also haben wir schnell alles zusammengepackt", sagte ein Kölner Künstler, der gemeinsam mit zwei Freunden aus Duisburg und Dortmund einen der Pfeiler zugeteilt bekam. Doch auch der Nachwuchs durfte sich verewigen: Ein Pfeiler wurde von den Teilnehmern der Grafitti-Workshops gestaltet. Eine Seite versahen sie mit den typischen Graffiti-Schriften, die andere war bunten Figuren vorbehalten.