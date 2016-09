Worringen (hub). Seit zehn Jahren begeistern die "Beats vom Hof" die Jugendlichen im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren. Erneut fanden sechzig Mädchen und Jungen aus ganz Köln den Weg zum Krebelshof, um sich in diesem Jahr selbst zu suchen, denn das Motto hieß:

"Check yourself", in Anlehnung an "Check Yo Self", die zweite Hit-Single von Ice Cube. "Guck nicht auf andere", so heißt es in einem der beiden Lieder, die in dieser Woche entstanden. In sieben Workshops (Tanzen, Rap/ Gesang, Graffiti, DJ, Fashion & Style, Medien und Fitness) konnten die eigenen Talente entdeckt werden. "Jeder ist wichtig", betonte die Fachbereichsleiterin Soziale Brennpunkte II des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM), Margret Hees. Sozialpädagoge Bastian Reuter war vom ersten Tag an sehr davon beeindruckt, mit welcher Freude und Gemeinsamkeit die Jugendlichen die Woche verbrachten. "Jeder ist in die Großgruppe aufgenommen worden, und alle hatten ihren Spaß", so Reuter. Da die Jugendlichen auch in Zelten auf der Obstwiese auf dem Grundstück übernachteten, erhielten die Betreuer zu ihnen einen tiefen Zugang. Während der Krebelshof geschlossen war, fand die Veranstaltung dreimal im Jugendpark als "Beats vom Rhein" statt. Die Veranstaltung wurde von SKM in Kooperation mit der gemeinnützigen Gesellschaft für urbane Arbeit (GUJA gGmbH) gestaltet.