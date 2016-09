In gemischten Teams zur Medaille

Innenstadt (hh). Wieder einmal herrschte reges Sporttreiben auf dem Areal des Klingelpützparks. Während auf der von Schülern und Lehrern gemeinsam aufgebauten Street-Soccer-Anlage sowie auf dem Rasenkleinfeld ununterbrochen der Ball rollte, waren auch beide Spielhälften des Basketballfeldes mit Teams besetzt, die versuchten, die meisten Punkte zu erringen.

Um die beiden Sportanlagen herum wuselten zudem weitere Spieler, die sich für ihr nächstes Spiel aufwärmten.

Am fünften "Summer cup" der Bildungslandschaft Altstadt-Nord (BAN) nahmen diesmal 96 Kinder und Jugendliche der darin zusammengeschlossenen Bildungs- und Freizeiteinrichtungen teil. "Wir haben die Mannschaften erneut ausschließlich nach ihrem Alter zusammengestellt und dabei die Teams einrichtungsübergreifend bunt gemischt. Wir möchten, dass sich die jungen Sportler der verschiedenen Institutionen kennenlernen und damit den Zusammenhalt innerhalb der Bildungslandschaft stärken und fördern", erklärt BAN-Projektkoordinatorin Carolin Pless.

Zur BAN gehören die Freinet-Grundschule, die Realschule am Rhein, das Hansa- und Abendgymnasium, das Jugendhaus "Tower" der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) und die Freizeitanlage Klingelpütz. Während im Basketball fünf Junior- und vier Seniorteams in verschiedenfarbigen Shirts in zwölfminütigen Duellen gegeneinander antraten, traf sich nebenan auf der abgegrenzten Wiesenfläche der Fußballnachwuchs ab zwölf Jahren; jüngere Kicker bevorzugten das Turnier im Soccer-Court.

Alle Spieler durften ihre Team-Trikots als Andenken behalten, während die Sieger-Teams zusätzlich mit Medaillen ausgestattet wurden. Der "Summer cup", der mit Hüpfburg, Kinderschminken und Kistenklettern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bot, klang nach dem gemeinsamen Abbauen der Sportanlagen und Spielgeräte beim Grillen mit zahllosen Gesprächen erst am frühen Abend aus. Aktuell entsteht im Umfeld des Klingelpützparks bis 2018 auf dem Grundschulgelände am Gereonswall eine neue Heimat für die Realschule am Rhein und der ebenfalls zur BAN gehörenden Kindertagesstätte der Fröbel gGmbH. Auch hierdurch wird die Bildungslandschaft Altstadt-Nord mit ihrem pädagogischen Angebot für Kinder und Jugendliche aus der Umgebung an Bedeutung gewinnen.