Musik, die Mut macht

Riehl (pm). Es gibt eine Sprache, die überall auf der Welt sofort verstanden wird. Es gibt etwas, das man mitnehmen kann, selbst wenn der ganze Besitz sich auf das beschränkt, was man am Körper trägt.

Es gibt etwas, das tröstet, wenn die Worte fehlen, über das erlebte Grauen zu sprechen. - Und dieses Etwas heißt Musik. Sie kann aber auch ganz konkret helfen. Die Gemeinde der Evangelischen Stephanuskirche organisierte ein Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlingshilfe des "Runden Tisches Riehl" mit der Formation "Heart & String" und dem Flamenco-Gitarristen Mohammed Deghani, der seit elf Monaten in Deutschland lebt. Die drei Streicherinnen Petra Hiemeyer (Violine), Joanna Becker (Violine) und Eva-Maria Willms (Viola) sind Mitglieder des Gürzenich-Orchesters und außerdem in diversen kammermusikalischen Projekten aktiv. Alexandra Naumann unterrichtet unter anderem Jazz-Gesang an der Universität zu Köln.

Der Kontakt kam zustande, da zwei der Musikerinnen sich der Gemeinde verbunden fühlen. Schnell war der Plan für ein Benefizkonzert gefasst und dann in "Rekordzeit" umgesetzt. Zunächst sollte es ein Folklore-Konzert werden, doch dann entschieden sich Petra Hiemeyer, Joanna Becker und Eva-Maria Willms für "gediegene" Kammermusik-Literatur, nämlich eines der "Romantischen Stücke" (op. 74a), sein "Terzett" (op. 74) und die romantisch-verspielte "Serenade" des ungarischen Komponisten Zoltan Kodály. Alexandra Naumann interpretierte mit ihrer ausdrucksstarken Stimme den Song "Barefoot" von Kathryn Dawn Lang, "Sometimes it Snows" von Prince sowie den Led Zeppelin-Klassiker "Stayrway to Heaven". Dabei hatten die Musikerinnen und ihr "Special Guest" nicht nur mit der unbarmherzigen Hitze zu kämpfen, sondern mussten sich auch daran gewöhnen, dass schon einmal zwischen den Sätzen geklatscht wurde. Aber als am Ende alle gemeinsam Marius Müller-Westernhagens Hymne "Freiheit" anstimmen, war klar, dass es bei diesem Konzert um mehr ging, als nur eine musikalisch ungemein abwechslungsreiche und berührende Stunde, sondern darum, dass die Musik Menschen nicht nur bewegen, sondern auch etwas verändern kann.