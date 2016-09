Einsatz für Senioren

Heimersdorf (hub). Die neuen Bestattungsgärten auf dem Friedhof Esch sind einer der Erfolge, den die Seniorenvertretung Chorweiler in der laufenden Wahlperiode vorweisen kann.

Sprecherin Katharina Reiff hatte drei Jahre dafür gekämpft. Zwei Tage in der Woche müsse sie für die Senioreninteressen im Stadtbezirk aufwenden, aber sie mache es gerne, betonte Reiff. Bisher hätten sich sieben Kandidaten für die Wahl der neuen Seniorenvertretung bei der Wahlorganisation der Stadt Köln beworben, berichtete Peter Paukulat vom Amt für Soziales und Senioren. Bis zum 28. August 2016 können Bürger ab 60 Jahren noch ihre Bewerbung einreichen. Die Wahl der Seniorenvertretung selbst ist eine reine Briefwahl. Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen bis zum 12. Oktober 2016 bei der Wahlorganisation eingetroffen sein.

Fragen zur Kandidatur und zum Wahlverfahren beantwortet die Wahlorganisation unter Telefon 0221/ 22121212 oder per E-Mail an wahlen@stadt-koeln.de. Die Kandidatenliste erstellt der Wahlausschuss am 6. September 2016. Seniorenvertreter, so führt Reiff aus, bringen die Wünsche der älteren Generation in die politische Diskussion. Das sei auch der Unterschied zur Seniorenberatung. Während die Seniorenberatung die Bürger individuell beraten könne, biete die Seniorenvertretung nur Hilfestellung an. In den Bezirksvertretungen und in für Senioren relevanten Ausschüssen sind die Seniorenvertreter beratend an der Diskussion beteiligt.