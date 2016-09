Auf Lösungssuche

Präsident Hans-Georg Haumann und Kommandant Curt Rehfus in der Residenz der Ehrengarde, der Hahnentorburg am Rudolfplatz.

Innenstadt (sf). Die ersten Umzugskartons wurden schon gepackt und auch die nächsten zwei bis drei Monate wird die Ehrengarde der Stadt Köln sehr viel Zeit mit dem Ausräumen der Hahnentorburg verbringen.

Spätestens bis zum Sessionsbeginn soll alles raus sein, dann wird die Traditionsgesellschaft erstmals nach knapp 30 Jahren ihr Domizil am Rudolfplatz zumindest vorübergehend verlassen müssen. Die geplanten Baumaßnahmen am Rudolfplatz, wo ein Investor im kommenden Jahr einen neuen Komplex mit Büros und Geschäften errichten möchte, erfordern das Ausrangieren des gesamten Mobiliars der Hahnentorburg. Das Domizil der Ehrengarde soll während der Bauzeit mit Sensoren ausgestattet werden, mit denen möglicherweise während des Baus entstehende Schäden festgestellt werden können. Während die Hahnentorburg nach Fertigstellung des Neubaus wieder bezogen werden könnte, müssen die Ehrengardisten schweren Herzens Abschied von der Brücke über der Hahnenstraße nehmen, die mit der Hahnentorburg verbunden ist. Der neue Investor, in dessen Besitz sich die Brücke befindet, wird diese im Frühjahr 2017 abreißen. Damit geht ein Stück Geschichte der Ehrengarde verloren: "Wir haben die Brücke am 1.4. an den Investor übergeben. Jetzt haben wir keine Versammlungsstätte mehr", sagt Präsident Hans-Georg Haumann.

Doch ganz aufgeben möchte die Ehrengarde ihre Hahnentorburg nicht: "Unser Ziel ist es, hier wieder eine neue Bleibe zu finden", sagt Haumann. Als Ersatz für die Brücke wünschen sich die Ehrengardisten einen neuen Anbau. Nach mehreren Gesprächen mit der Stadt hat die Gesellschaft beschlossen, einen Architektenwettbewerb auszuloben. "Wir sind gespannt, was für Ideen von den Büros entwickelt werden", meint Willi Stoffel, Geschäftsführer des Vereins Freunde und Förderer der Hahnentorburg. Der Förderverein wird den Ideenwettbewerb intensiv begleiten. Einen rund 400 Quadratmeter großen Anbau benötigt die Ehrengarde, um weiterhin die Hahnentorburg so nutzen zu können wie bisher. "Wenn kein Anbau möglich ist, dann wird es ein Vereinsleben in der jetzigen Form nicht mehr geben", stellt Kommandant Curt Rehfus klar.

Die Hahnentorburg hat für die Ehrengardisten einen sehr hohen Stellenwert: "Jeder Ehrengardist identifiziert sich aus tiefstem Herzen mit dieser Torburg", sagt Haumann. Nun hofft die Ehrengarde beim bevorstehenden Architektenwettbewerb auf kreative Ideen, mit denen der benötigte Anbau realisiert werden kann und die Hahnentorburg als lebendiges, für alle Kölner zugängliches Denkmal erhalten bleiben kann.