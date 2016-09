Erfolgreich im Effizienzwettbewerb

Deutz (red). Mit einer langen To-do-Liste kehrten die meisten der 200 teilnehmenden Teams vom Shell Eco-Marathon aus London in ihre Heimatländer zurück. 3.000 Schüler und Studenten aus 29 Nationen Europas und Afrikas haben teilgenommen.

Von den 14 teilnehmenden Teams aus Deutschland schafften es zehn in die Wertung und vier auf das Siegerpodest in den jeweiligen Kategorien. Die Kölner vom Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg schafften in der Kategorie der Prototypen mit Brennstoffzelle einen respektablen sechsten Platz. Erstmals in der 31-jährigen Geschichte des Effizienzwettbewerbs maßen sich die Nachwuchsingenieure auf einem Straßenparcours, der mit zahlreichen Kurven sowie einer fünfprozentigen Steigung die alltäglichen Mobilitäts-Herausforderungen innerhalb von Großstädten realistisch wiederspiegeln sollte. "An diesem Berg sind wir gescheitert", sagten etwa die Studenten der Universität Chemnitz. Andere Teams schafften es zwar in die Wertung, blieben dabei jedoch weit hinter ihren Streckenergebnissen aus dem Vorjahr zurück.

Auch das Team NAOB aus Köln hatte anfänglich mit Schwierigkeiten zu kämpfen. "Das Ganze war eine echte Zitterpartie", sagte Teamsprecher Felix Hellfritsch. Die Kölner waren in diesem Jahr mit einem vollkommen neuen und innovativen Motorkonzept angereist, das sie vorher noch nicht auf Herz und Nieren hatten prüfen können. So hieß es binnen kurzer Zeit ein wettkampffähiges Setup zu finden. Als das Team dank nervenstarker Fahrerin den ersten Wertungslauf mit 333,5 Kilometern hinlegen konnte, "ist uns echt ein Stein vom Herzen gefallen", so Hellfritsch. Am Ende konnten sich die Kölner noch auf einer Strecke von 345 Kilometern steigern und belegten damit in ihrer Kategorie den sechsten Rang hinter den Teams der BTU Cottbus-Senftenberg (558) auf Rang vier und der Fachhochschule Stralsund (692) auf Rang zwei.

Zu den wenigen Leuchttürmen beim diesjährigen Wettbewerb gehörten einmal mehr die französischen Dauerfavoriten Microjoule-La Joliverie, die mit ihrem Erdgas betriebenen Prototypen eine Strecke von hochgerechnet 2.606,4 Kilometern schafften, damit ihren Rekord von 2015 einstellten und zugleich Streckensieger des diesjährigen Gesamt-Wettbewerbes wurden.