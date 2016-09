Das eigene Leben selbst gestalten

Buchheim (fs). "Integration heißt, jedem Raum für die Gestaltung seines eigenen Lebens zu schaffen", sagt Caterine Münch. Die Leiterin der Interkulturellen Zentrums (IKZ) Buchheim fühlt sich sichtlich wohl in den neuen Räumlichkeiten.

Seit acht Jahren bereits hilft das IKZ Migranten bei der Annäherung an eine fremde Umgebung. Bisher arbeitete die Einrichtung als Untermieter des Jugendhauses "Treffer" in beengten Verhältnissen. Jetzt hat das Interkulturelle Zentrum eigene Räumlichkeiten an der Frankfurter Straße 104 bezogen. Zu tun gibt es genug. Etwa 150 Menschen aus 30 Nationen - Neueinwanderer und schon länger ansässige Migranten - besuchen Woche für Woche die vielfältigen Beratungs- und Gruppenangebote des IKZ. Die Beratungsangebote setzen bei konkreten Hilfen im Alltag an, bei Fragen zur Unterbringung, dem Umgang mit Behörden, der Vermittlung von Sprachkenntnissen. Ziel ist es, möglichst viele Fragen im Zusammenhang mit der Lebenssituation in einem anderen Land zu klären.

"Anfangs geht es manchmal nur darum, ein Formular richtig auszufüllen", sagt Sigrid Giebel. Die Sozialarbeiterin berät Neueinwanderer über 27 Jahre. Später stellen die Beraterinnen individuell abgestimmte Programme zusammen. Dann rücken Sprachförderung, die Zusammenführung von Familien, auch der Einstieg ins Arbeitsleben in den Vordergrund. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos. Neben der Beratung gibt es ein umfangreiche Gruppenangebot, das von Sprachkursen über Bewegungsangebote bis zu Nähkursen für Frauen und Möglichkeiten zu zwanglosen Treffen reicht. Auch Ausflüge in die nähere Umgebung und Museumsbesuche stehen auf dem Programm. Dabei geht es nicht nur darum, die Mi-granten im Stadtteil zu vernetzen, auch das Miteinander von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln soll gefördert werden. Denn: "Zu einer erfolgreichen Integration gehören Offenheit und interkulturelle Kompetenz", wie Caterine Münch betont, die über durchweg positive Rückmeldungen der Teilnehmer berichtet.

Die Beratungen finden donnerstags und freitags jeweils am Vormittag statt. Termine können unter Telefon 0221/99201097 vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es unter www.ikz-buchheim.de