Aufbau und Fall der Ehe

Holweide (bt). Zu ihrer Premiere des Stücks "Morgenstund" von Jania Warnk (Text, Regie) lud die Theaterwerkstadt der Rheinischen Musikschule ein. Die Story: Das Eigenheim ist abbezahlt und der Zweitwagen glänzt in der Sonne. Hüftgelenk, Sofa und vor allem die Ehe tragen Verschleißspuren.

Aber das wurde unter den Teppich gekehrt. Der war ja schließlich teuer genug. Und abends wartet die Familie als beunruhigendes Ritual auf den Ehemann. Wann kommt er denn endlich? Kommt er überhaupt noch? Dabei berichtet die Ehefrau eindrucksvoll auch über die Beobachtung ihres Mannes, wie er sich langsam nicht nur von seinem attraktiven Körper, sondern auch von ihr entfernt. "Morgenstund" bot in beeindruckender Form ein tragisch-komisches Stück über Aufbau und Fall der gemeinsamen Identität in der Institution "Ehe" und den Ehefrauen mit ihren Macken. Als Rache an dem imaginären Ehemann und dessen Geliebte Georgia zückte die eine ihr diamantgeschliffenes Messer, die andere wusch seine Hemden gemischt mit rosa Socken zu klein, und eine weitere schloss ihn im Panikroom ohne "Code" ein. Am Schluss fuhr Georgia nach Solingen. Ob mit oder ohne Geliebten, blieb offen. Für ihre beeindruckende schauspielerische Leistung ernteten die Darsteller Gisela Altmaier, Birgit Schukies, Helga Sturm-Martens, Barbara Berger-Hermanns sowie Georgia Papadimitrou zu Recht lang anhaltenden Applaus des begeisterten Publikums.