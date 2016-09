Mobilität in Theorie

Neubrück (tp). Mobilität kann für Senioren oder Menschen mit Behinderung ein Problem darstellen. Beim Fahren mit Bus und Bahn spielt die Barrierefreiheit eine Rolle. Doch auch das Ziehen einer Fahrkarte am Automaten kann für manchen Senioren eine Hürde darstellen. Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet die KVB seit vielen Jahren ein Mobilitätstraining in Theorie und Praxis an.

Jetzt war der Beauftragte der KVB, Markus Schönbein, im Konrad-Adenauer-Haus vor Ort, um den theoretischen Teil des Mobilitätstrainings durchzuführen. Eingeladen hatte der Bürgerverein Neubrück. Anhand von Beispielen stellte Markus Schönbein die Problematiken beim Benutzen von Bus und Bahn dar und schlug Lösungen vor. Dabei ging es um Fragen wie man sich beispielsweise Hilfe holt, wenn man nicht alleine zurecht kommt, wie man mit oder ohne Rollstuhl sicher ein- und aussteigt oder wie man anhand eines besonderen Fahrplanes erkennt, ob die Bahnstationen barrierefrei sind. Bisher haben 12.000 Senioren und Menschen mit Behinderung am Mobilitätstraining teilgenommen. Eine enorme Anzahl, die zeigt, dass die KVB sich redlich bemüht, das Problem der Mobilität von Senioren und Menschen mit Behinderung anzugehen. Nach dem theoretischen Teil wird es praktische Übungen geben. Am 16. August um 9.30 Uhr trifft man sich an der Haltestelle Merheim zu einem Straßenbahntraining und am 7. Oktober um 10 Uhr findet ein Bustraining statt, zu dem man sich am Pavillon am Markt trifft.