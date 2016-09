Ellmühle soll 2020 schließen

Deutz (kg). Nachdem 1909 die ersten Getreidekörner zu Mehl vermahlen worden waren, geht an der Siegburger Straße nach über 100 Jahren Kölner Geschichte zu Ende. Viele kennen die markanten Silotürme. Mit dem "Aurora"-Stern wird Heimat-Geschichte verbunden. Nun soll die Mühle umgenutzt werden. 800 neue Wohnungen könnten entstehen, teilt die Stadtentwicklungsgesellschaft "moderne stadt" (ms) mit. 30 Prozent der Wohnungen sollen öffentlich gefördert, die restlichen frei finanziert zur Miete oder zum Kauf angeboten werden. Innerhalb der Bruttonutzfläche von neun Hektar sind 30 Prozent der Flächen für Büro und Handel vorgesehen. Eventuell könnten 40 Prozent der Mühle unter Denkmalschutz gestellt werden. Den Vertrag über das mehr als drei Fußballfelder große Betriebsgelände unterzeichneten die ms und der Ellmühlen-Eigentümer, die GoodMills Deutschland GmbH.

Die Rede ist von einem Kaufpreis von fast 80 Millionen Euro. Eine Mitteilung der ms drückt jedoch das Stillschweigen von Käufer und Verkäufer über den Kaufpreis aus. Die Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadtwerke Köln GmbH und der Stadt Köln beziffert das Investitionsvolumen auf dem Areal auf etwa eine halbe Milliarde Euro.

Mit dem Erwerb des Grundstücks zwischen dem Deutzer Industriehafen, der Drehbrücke, der Siegburger Straße und dem Poller Kirchweg rücken die Pläne zu den Quartiersplanungen "Deutzer Hafen" näher. Vis-a-vis dem Rheinauhafen soll ein 26,4 Hektar großes Areal zum Hafenviertel im Rechtsrheinischen avancieren. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt.

In der Ellmühle werden jährlich 365.000 Tonnen Getreide vermahlen. Die Vertragsunterzeichner vereinbarten, dass der Betrieb bis 2020 weiter laufen kann.

Die Good Mills Deutschland teilte mit, dass zurzeit mehrere Standorte geprüft würden. Man wolle in Nordrhein-Westfalen bleiben und mit einer der modernsten Getreidemühlen in Europa in Betrieb gehen.