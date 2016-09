Das Grün kann entscheiden

Die kleine Grünfläche an der Werkstattstraße ist das Faustpfand in der Hand der Bezirksvertretung gegen die Pläne der Deutschen Bahn.

Nippes (rs). Auf Kollisionskurs ist die Deutsche Bahn mit der Bezirksvertretung Nippes geraten. Diese widerspricht nämlich vehement den Plänen, ein zusätzliches Bahngleis entlang des Bahnkörpers am Rande des ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerkes zu errichten. Seit 2007 läuft das Planfeststellungsverfahren für das als Abstellanlage für Nahverkehrszüge geplante Gleis, das über den Mauenheimer Gürtel hinaus entlang der Straße Am Ausbesserungswerk verlaufen soll. Der Trumpf in den Händen der Bezirksvertretung ist ein Stück Grün an der Werkstattstraße, das sich im Besitz der Stadt befindet. Denn es wurde mit dem Stadtentwicklungsausschuss vereinbart, dass die Bezirksvertretung dem Verkauf dieses Grundstückes zustimmen müsse. Die schließe sich jedoch der ablehnenden Stellungnahme der Verwaltung an, sagt Christoph Schmitz, der Vorsitzende der CDU-Fraktion.

"Wir rechnen dennoch mit der Genehmigung zum Bau der südlichen Zuführung, da die gemäß schalltechnischen Gutachten notwendigen Schutzmaßnahmen geplant sind und umgesetzt werden", sagt ein Bahnsprecher. Derzeit - so der Bahnsprecher - müssten allerdings die von der Bezirksregierung Köln zusammengefassten Einwände von uns noch geprüft werden. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf die geplanten Schallschutzmaßnahmen, die nach Auffassung des Stadtentwicklungsausschusses trotz mehrmaliger Überarbeitung immer noch unzureichend sind.

Zwar sei auf der Basis des letzten Gutachtens nunmehr die Errichtung von insgesamt vier Lärmschutzwänden und zusätzlich an etwa 100 Immissionsorten westlich der Gleisanlage noch passiver Schallschutz geplant, heißt es in einer Stellungnahme des Stadtentwicklungsausschusses. Allerdings würden auch die im April und Mai dieses Jahres öffentlich ausgelegten geänderten Antragsunterlagen den Kritikpunkten nicht Rechnung tragen. "Die Einwände werden daher erneut erhoben." Das jüngste Schallgutachten habe bereits zur Planung einer Schallschutzwand vom Umfang eines Wohnhauses geführt, heißt es aus der Bezirksvertretung. "Wir sind daher gegen den Bau der Bahntrasse durch das Wohngebiet", sagt Schmitz.

Als das Zuführungsgleis geplant wurde, war im Ausbesserungswerk noch neben einer Wohnbebauung entlang der Bahntrasse ein Gewerbegebiet mit Künstlerateliers vorgesehen. Doch der Investor, der das Gelände von der Bahn übernommen hatte, realisierte hier eine reine Wohnbebauung mit deutlich strengeren Schallschutzvorgaben. Zuversichtlich, ihr Bauvorhaben verwirklichen zu können, ist die Bahn dennoch. Denn immerhin ist die Planung vom Eisenbahnbundesamt 2009 genehmigt worden, und die gegen die Plangenehmigung erhobenen Klagen von Betroffenen waren vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen bereits 2012 abgewiesen. Auch die Nichtzulassungsbeschwerden beim Bundesverwaltungsgericht waren laut Beschluss aus dem Jahre 2013 erfolglos. Das Zünglein an der Waage ist demnach wohl das kleine Fleckchen Grün an der Werkstattstraße, ohne dass der Bau der Trasse nicht verwirklicht werden kann.