Akrobatik und Clownerie

Dünnwald (sf). "Manege frei für kleine Nachwuchsartisten" hieß es eine Woche lang in der GAG-Siedlung rund um die Aeltgen-Dünwald-Straße. Hier hatte der Kölner Spielecircus gleich zwei große Zirkuszelte aufgeschlagen und alle interessierten Kinder aus der Siedlung eingeladen, beim Ferien-Zirkusprojekt der GAG mitzumachen. Das kostenlose Ferienangebot für Kinder im Grundschulalter kam sehr gut an. Über 50 Mädchen und Jungen hatten jede Menge Spaß und ließen sich von drei Betreuern des Kölner Spielecircus täglich fünf Stunden lang zu kleinen Stars in der Manege ausbilden. Die Kinder lernten dabei unter anderem auf Leitern zu balancieren, auf Nagelbrettern zu stehen und auf Tonnen zu laufen. Sie jonglierten mit dem Diabolo und studierten Feuertricks ein. Bei der Abschlussaufführung im großen Zirkuszelt zeigten sie, was sie in fünf Tagen alles gelernt hatten.

Gleich zu Beginn der Show bewiesen die Kinder auch jede Menge Humor, als sie in einer witzigen Clownnummer den wahren Zirkusdirektor suchten. "Wir haben viele tolle Artisten in dieser Siedlung gefunden", sagte anschließend Ilka Liesendahl vom Kölner Spielecircus, um gleich zu Beginn die "Chinesischen Tellerdreher" zu präsentieren. Das Zirkuszelt war bei der Aufführung bis auf den letzten Platz belegt und die Besucher spendeten den kleinen Artisten für jede einzelne Nummer jede Menge Applaus.

Stärken durften sich die Kinder während der Zirkuswoche mit einem täglich frisch zubereiteten Mittagessen, das ebenso wie die gesamte Ferienwoche von der GAG kostenlos angeboten wurde.

Auch wenn es sich bei dem Zirkusprojekt um ein offenes Angebot handelte, waren fast alle Kinder an allen Tagen von den Morgenstunden bis zum Nachmittag dabei. Hatten sie einmal mitgemacht, wollten sie gar nicht mehr aufhören, für die große Zirkusshow zu proben. Und die älteren Jungs im Alter von 13 bis 14 Jahren waren an allen Tagen sogar eine Stunde früher da, um beim Aufbau der Zirkuszelte zu helfen, die am Nachmittag auch wieder abgebaut werden mussten.