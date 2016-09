Gold für alle Olympia-Starter

Ostheim (sf). Viel Spaß, viel Bewegung, viel Sport und täglich eine gesunde Mahlzeit bekamen die Mädchen und Jungen geboten, die an der einwöchigen kostenlosen Ferienspielaktion teilnahmen, zu der die GAG auf die große Wiese an der Uckermarkstraße eingeladen hatte. Fünf Tage lang konnten sich hier Kinder im Grundschulalter unter der Aufsicht von vier Betreuern der "Kölner Spielewerkstatt" austoben. Die traditionsreiche Ferienwoche stand in diesem Jahr unter dem Motto "Ostheim läuft bei uns" und hatte den Kindern jede Menge abenteuerreiche Erlebnisse zu bieten. "Die Hüpfburg war der Renner" meinte Gökhan Büyükbezci von der "Kölner Spielewerkstatt". Über 40 Kinder waren jeden Tag dabei.Neben einer Hüpfburg warteten auf sie unter anderem auch eine Torwand und ein riesiger "Lindwurm", durch den sie immer wieder mit großem Vergnügen durch krabbelten.

Besonders beliebt waren auch die Gruppenspiele mit dem Schwungtuch sowie die vielen Bastelaktionen. Bei der Gestaltung des Tages, der um 11 Uhr vormittags begann und um 16 Uhr endete, gingen die Betreuer oftmals auch speziell auf die Wünsche der Kinder ein und organisierten beispielsweise ein Badmintonturnier.

"Trotz verregneter Woche war die Ferienaktion sehr gut besucht", resümierte Büyükbezci. Oft seien auch Eltern vorbei gekommen und hätten unter anderem beim Basteln mitgeholfen, berichtete der Mitarbeiter der "Kölner Spielewerkstatt".

Sein Kollege Georg Höcketstaller hatte die Kinder jeden Tag mit einem warmen Mittagessen versorgt, bei dem stets auf eine abwechslungsreiche, nahrhafte Ernährung geachtet wurde. Natürlich wurden die Kinder auch in die Zubereitung des Mittagessens eingebunden und durften ihr Talent als Köche proben.

Am letzten Tag der Ferienaktion freuten sich alle Mädchen und Jungen auf die große Olympiade. Wer an dieser teilnahm, stellte sich der Herausforderung, einen aus sieben Stationen bestehenden Parcours zu bewältigen, bei dem man beispielsweise seinen Gegner im Gladiatorenkampf mit Kissen und Lanze besiegen musste. Für ihren sportlichen Einsatz und ihre Tapferkeit wurden alle an der Olympiade teilnehmenden Kinder mit einer Goldmedaille belohnt.