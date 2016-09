Ein Bauernhof für alle

Longerich (cd). Um Ferien auf dem Bauernhof zu machen, muss man nicht unbedingt weit aufs Land hinaus fahren, denn auch die Jugendfarm Wilhelmshof e.V. bietet im Sommer Ferienfreizeiten an - sogar gleich zweimal.

Jeweils 70 Kinder zwischen sieben und 18 Jahren hatten eine Woche lang den Tag auf dem Wilhelmshof verbracht, wo sie an verschiedenen Workshops und Aktivitäten teilnehmen konnten. Dabei standen natürlich die Tiere im Mittelpunkt, aber auch Singen, Tanzen und kreative Angebote standen auf dem Programm. Zur Abschlussfeier waren auch Eltern und Freunde eingeladen, denen die Teilnehmer auf der Bühne vorführten, was sie in der Woche erlebt hatten.

Für die Ferienfreizeiten kooperiert die Jugendfarm sowohl mit dem Geschwister-Scholl-Haus als auch mit der Lebenshilfe Köln e.V. - in diesem Jahr jedoch erstmals gemeinsam. "Sonst hatten wir immer erst mit dem einen eine Freizeit veranstaltet und dann mit dem anderen", sagte Senel Furtana, der Leiter des Wilhelmshofes. "Das ging in diesem Jahr aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Also haben wir uns gedacht, dass wir Beides zusammenführen und eine inklusive Freizeit anbieten." So hatten auch 20 Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen an der Freizeit teilnehmen können. "Das ist nicht ganz einfach , aber wir haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht", sagt Furtana. "Der Umgang mit den Tieren tut den Kindern gut, sie werden ruhiger und konzentrierter." Etwa 170 Tiere leben auf dem Wilhelmshof, darunter Gänse, Kaninchen, Schafe, Ziegen und Pferde. Außerhalb der Ferien dient der Hof als Offene Tür, in der Kinder mehr über den Umgang mit Tieren erfahren, ein Bewusstsein für die Umwelt entwickeln und die Natur erfahren können. "Hier können Kinder Erfahrungen machen, mit denen sie sonst in der Stadt schlicht nicht in Berührung kommen", ist Furtana überzeugt.