Voll in Meisterhand

Ehrenfeld (off). Zwei Tage lang feierte die Venloer Straße ihr Straßenfest mit Unterhaltungsprogramm, Händlern und zahlreicher Gastronomie. Neben dem Bewährten stachen vier neue Stände ins Auge, die eigentlich sehr Traditionelles vor der Kirche St. Joseph präsentierten.

Zur "Meistermeile Ehrenfeld" gehörten Zweiradmechanikermeister Uwe-Jens Spielmann, Tischlermeister Joachim Hoff, Raumausstattermeisterin Sarah Tiefenberg und Schuhmachermeister Philipp Stallmann, die Einblick in ihr jeweiliges Handwerk gewährten oder sogar reparierten, was ihnen vorbeigebracht wurde.

Mitinitiert hatte diesen Stand die neue Vorsitzende der Interessengemeinschaft Ehrenfeld (IG), Christel Fassbender-Nüsperling: "Das war mir ganz wichtig, diese Neuheit auf das Fest zu bringen." Und sie will noch mehr: "Der neue Vorstand der IG wird in Zukunft mehr die lokalen Akteure im Stadtviertel unterstützen."