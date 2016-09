Wohin mit den Geflüchteten?

Chorweiler (hub). Im Rahmen der Prüfung von Flächen zur Errichtung temporärer Standorte zur Unterbringung von bis zu 400 Geflüchteten hatte die Verwaltung den Standort Auweiler selbst bereits gestrichen.

Auf dem städtischen Grundstück Erbacher Weg in Lindweiler soll keine Leichtbauhalle errichtet werden, sondern die zu schaffenden Plätze sind auf 160 Plätze zu begrenzen. Gleichzeitig soll die Turnhalle in der Soldiner Straße freigezogen werden. Mehrere Schreiben an die Oberbürgermeisterin hatte es zu diesem Standort gegeben.

Die Bezirksvertretung Chorweiler hält das städtische Grundstück Sinnersdorfer Straße hinsichtlich der Nähe des Standortes zur Siedlung "Im Mönchsfeld" für problematisch, da dort ein erhebliches Konfliktpotenzial vorliege. Die Bezirksvertretung forderte schon mehrfach eine Einbettung des Bereiches in die Obhut eines Sozialraumkoordinators. Ein bürgerliches Engagement mit der Unterstützung der Bürgerplattform "Stark! Im Kölner Norden" hat mit dem neuen Eigentümer nun Maßnahmen abgesprochen, die zur Verbesserung in der Siedlung führen sollen. So hat ein Sicherheitsdienst seine Arbeit aufgenommen.

Damit die Anwohner untereinander ins Gespräch kommen, hatten Bürger ein Fest organisiert und auch alle Kosten selbst getragen, darunter auch die Hüpfburg-Miete. Es wurden Waffeln und Kaffee gereicht. Um einem Scheitern dieser Bemühungen vorzubeugen und den Aufbau eines Sozialmanagements zu ermöglichen, empfiehlt die Bezirksvertretung, den Standort Sinnersdorfer Straße aus der Prüfung für mögliche Leichtbauhallen herauszunehmen. Dem ist der Stadtrat nicht gefolgt.