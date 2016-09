Schillerndes Chamäleon

Ehrenfeld (cb). Der internationale Jugend- und Kunstgarten des Kölner Jugendwerkzentrums (KJWZ) an der Geisselstraße ist gleich um mehrere Kunstwerke reicher geworden. Im Rahmen des NRW-Kulturrucksackprojektes "Potpourri aus Stein" haben 14 Mädchen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren Mosaikbilder gebastelt.

Diese zieren nun die Eingangswand des Kunstgartens. Darüber thront eine große Skulptur mit einer Sonne als Kopf und einem langen, bunten Ringelschwanz. Der Körper des schillernden "Ehrenfelder Chamäleon" ist über und über mit bunten Glasmosaiksteinen bedeckt. Seit Ostern haben die 14 Mädchen, darunter fünf Flüchtlingskinder aus der Turnhallen-Notunterkunft Lindenbornstraße, unter Anleitung der Kölner Künstlerin Nicole Preuße einmal die Woche an den Mosaiken und der Skulptur gearbeitet.

Inspiration holen, Entwürfe zeichnen, Betonplatten gießen und mit Kieselsteinen bestücken, Glasmosaiksteine zuschneiden und aufkleben und am Ende mit Fliesenkleber und Fugenmasse auf der Wand befestigen. Viele verschiedene kreative Fähigkeiten und Fertigkeiten waren dazu nötig.

Auch eine Exkursion zur Street-Art-Wand am Ehrenfelder Bahnhof und der Besuch der Kunstausstellung "From Monet to Klimt" im Barthonia-Forum gehörten zum Angebot des werkpädagogischen Kunstprojektes. "Das Projekt war eine richtige Herausforderung für die Mädchen. Die eigene Zeichnung in ein anderes Medium zu übertragen und die Formen aus den Steinen zu brechen und wieder zusammenzusetzen, war ein sehr arbeitsintensiver und anspruchsvoller Prozess", sagte Nicole Preuße bei der Abschlusspräsentation. Am Ende ist der neue Kunstgarten dadurch ein weiteres Stück bunter geworden.