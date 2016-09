"Pegasus" zieht in neue Räume

Chorweiler (hub). Von der Sanierung des Bezirksrathauses und Bürgerzentrums am Pariser Platz ist jetzt auch die Kinder- und Jugendeinrichtung "Pegasus" betroffen.

Die seit Ende Juni geschlossene Einrichtung wird in Kürze übergangsweise in neue Räumlichkeiten ziehen.

Ab Ende August wird das "Pegasus" am Pariser Platz/ Ecke Oxforder Passage gegenüber des Ausgangs der S-Bahn-Station Chorweiler wiedereröffnen. Kurzfristige Änderungen und Informationen zum Kinder- und Jugendprogramm hält das Bürgerzentrum unter www.buergerzentrum-chorweiler.de bereit.

Im Jahr 2013, kurz vor dem Start der Arbeiten, hieß es von der Gebäudewirtschaft, dass die Sanierung im Herbst 2016 fertig sein solle. Dabei ist gerade einmal der erste Bauabschnitt (rechter Gebäudetrakt Richtung Liverpooler Platz) fertiggestellt. Das bedeutet eine Verzögerung von anderthalb Jahren. Die Bauarbeiten waren wegen der Feststellung von Brandschutzmängeln notwendig geworden. Seit November 2013 hat auch das Seniorencafé Unterschlupf im "Café Pegasus" gefunden.