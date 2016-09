Besonderer Blick auf Lieblings-Stadtteil

Chorweiler (hh). Hoch flog die selbstgesteuerte Drohne über den Abenteuerspielplatz "Der Bau" und zeigte einen der Lieblingsschauplätze der Kinder und Jugendlichen von oben.

Andere Teilnehmer des Projekts "Mein Blick auf Chorweiler" durften sich eine Kamera auf die Brust heften und Freunde beim Spielen filmen. In Interviews berichteten die kleinen Nachwuchsfilmer anschließend, was sie an ihrem Stadtteil so toll finden und zeigten die bevorzugten Orte ihrer Freizeitgestaltung am "Aqualand", vor dem Einkaufscenter oder der Stadtteilbibliothek. "Die Kinder und Jugendlichen, die fast täglich unsere Einrichtung besuchen, schwärmen regelrecht über ihr abwechslungsreiches Leben in Chorweiler. Das wollten wir dann gemeinsam mit ihnen festhalten", erläutert die pädagogische Mitarbeiterin Katrin Majer den Hintergrund des mehrmonatigen Film- und Foto-Projekts, das in der Kinderkunstausstellung "Mein Blick auf Chorweiler" mündete.

Gemeinsam mit Kunstpädagogin Karen Bienhaus und ihrem Mann Martin als geübtem Filmemacher trafen sich rund 30 Heranwachsende seit Herbst regelmäßig in den Räumen der Jugendeinrichtung und beratschlagten zunächst ihre Vorgehensweise. Anschließend zog das Film-Team zu seinen favorisierten Plätzen los, während Bienhaus ihrer Gruppe beibrachte, alltäglichen Dingen frisches Leben einzuhauchen. "Wir haben Häuser abgelichtet und anschließend die Fotos mit Glitzerstaub bearbeitet", sagt etwa die siebenjährige Virginia. Leblose Gegenstände wie etwa Laternen und Mülleimer erhielten freundliche Kulleraugen; Lego-Männchen schenkten tristen Mauern einen freundlichen Charakter. "Die Kinder hatten schnell gelernt, mit einem geübten Blick durch Chorweiler zu gehen. Sie haben sich intensiv mit ihrer Umgebung beschäftigt und dies dann einfallsreich künstlerisch umgesetzt", erklärt die Kunstpädagogin und entdeckte dabei so manches Talent unter den sechs- bis neunzehnjährigen Teilnehmern.