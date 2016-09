Kostenlose Beratung

Vingst (sf). Der Ärger kommt oftmals schnell: Da flattert eine völlig überhöhte Stromrechnung ins Haus oder die Post liefert eine falsche, so nicht bestellte Ware oder das ausgewählte Produkt weist schon beim Erhalt Mängel auf. Das sind nur einige von vielen Fällen, in denen Bürger die Beratung der Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen können. Mussten Höhenberger und Vingster bisher für eine Beratung in einem dieser Bereiche oder anderen Verbraucherfragen noch zur Verbraucherzentrale in die Innenstadt fahren, haben sie ab sofort die Möglichkeit, sich in ihrem Stadtteil kostenlos vor Ort beraten zu lassen.

Die Verbraucherzentale Köln hat eine Zweigstelle eingerichtet, die einmal in der Woche für alle Bürger ihre Türen öffnet: Jeden Mittwoch steht Verbraucherberaterin Dagmar Kautz von 10 bis 12 Uhr im Bürgerzentrum Vingst (Würzburger Straße 11a) als Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Verbraucherschutz zur Verfügung. Interessierte Bürger können sich ohne Voranmeldung beraten lassen. "Ein Termin ist nicht notwendig, man kann einfach vorbeikommen", sagt Kautz.

In allen Bereichen des Verbraucheralltags steht sie beratend zur Seite, beispielsweise auch bei Problemen im Bereich der Telekommunikation. Hier entstehen oft Schwierigkeiten, wenn es darum geht, dubiose Festnetz-Verträge zu kündigen oder wenn man unerbetene Werbung erhält. "Da sind wir gute Spezialisten", meint Kautz.

Telefon-, Internet- und Handyverträge sind ein Spezialgebiet der Verbraucherzentrale, aber auch bei Problemen mit dem Kreditinstitut, dem Energieversorger oder vielen anderen Themen des Verbraucheralltags bietet sie niederschwellige Hilfe an. So kann man beispielsweise die Handwerkerrechnung prüfen lassen, wenn man der Meinung ist, dass diese völlig überhöht ist. "Wenn es sich um eine horrende Forderung handelt, sollte man aktuell erst einmal nicht bezahlen, sondern die Rechnung prüfen lassen", empfiehlt Dagmar Kautz.

Die Beratung der Verbraucherzentrale vor Ort ist ein Pilotprojekt, das in diesem Jahr zunächst in drei Sozialräumen Kölns angelaufen ist: Neben Höhenberg/ Vingst konnten auch in Kalk/ Humboldt-Gremberg sowie in Chorweiler/ Seeberg Zweigstellen eingerichtet werden. Im Bürgerzentrum Vingst ist die Verbraucherzentrale seit April vor Ort: "Die Nachfrage steigt potenziell an", berichtet Kautz. Hat sich das Angebot erst einmal herumgesprochen, erwartet man eine weiter ansteigende Zahl an Bürgern, die die Beratung aufsucht. "Der Bedarf ist groß", berichtet Beate Mages, Bereichsleiterin des Vingster Treffs.

Das Angebot der dezentralen Beratung in den Sozialräumen ist bewusst niederschwellig gehalten und soll als eine Art Hilfe zur Selbsthilfe auch der Prävention dienen: "Wir wollen den Verbraucher in seinen Handlungen stärken, so dass beispielsweise dubiose Verträge gar nicht mehr zustande kommen", erklärt Kautz. Auch Gruppenberatungen sind möglich. Reicht die Beratung alleine nicht aus, so umfasst das Angebot auch die kostenlose außergerichtliche Vertretung des Verbrauchers gegenüber dem Anbieter.