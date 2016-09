Sülz (sb). Auf dem ehemaligen Kinderheimgelände in Sülz entsteht derzeit ein besonderes Wohnprojekt, unter anderem mit Wohnungen für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderungen sowie für Studenten. Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Köln-Sülz eG (GWG Köln Sülz) hat das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück Ende 2013 von der Stadt erworben.

"Dafür mussten wir ein besonderes Nutzungskonzept vorlegen, wir bauen so etwas wie ein Dorf im Quartier", schildert Martin Frysch, kaufmännischer Vorstand der Genossenschaft. Die nicht mehr genutzte Kirche, das Haus Elisabeth und ein ehemaliges Verwaltungsgebäude des Waisenhauses auf dem Areal zwischen Anton-Antweiler-Straße und Münstereifeler Straße stehen unter Denkmalschutz und sollen erhalten bleiben.

Mit dem Abbruch der übrigen Gebäude begannen die Sülzer Anfang 2015, die Bauarbeiten starteten im Herbst desselben Jahres, im Juni konnte Richtfest gefeiert werden. 155 Wohnungen in verschiedenen Größen - vom Apartment bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung - entstehen hier, 80 geförderte und 67 frei finanzierte Einheiten.

47 Apartments sollen innerhalb von Wohngruppen (insgesamt sieben) errichtet werden. Jede Wohngruppe verfügt über eine Gemeinschaftsküche und einen weiteren Gemeinschaftsbereich. In etwa die Hälfte dieser Wohngruppen sollen ältere Menschen ziehen, die anderen Gruppen sind für Menschen mit Behinderung vorhergesehen.

"Jedes Apartment verfügt über Bad und Küche, aber die Gemeinschaftsräume sollen einer Vereinsamung vorbeugen", beschreibt Frysch. Auch vier Studenten-WGs für rund 20 Studierende sind geplant. Des Weiteren werden in das Bauprojekt ein Rewe-City ziehen, zwei Arztpraxen und zwei therapeutische Praxen. Ebenfalls eine zweigruppige Kita wird hier Platz finden.

Ein Eiscafé soll das Angebot abrunden. Man habe mittlerweile eine Nutzungsmöglichkeit für das Kirchengebäude gefunden, sagte Frysch. "Der eigentliche Kirchenraum in der ersten Etage wird als Veranstaltungsraum zu mieten sein, und im Erdgeschoss werden wir unsere neue Geschäftsstelle einrichten", erläuterte er. Unter den Gebäuden wird eine Tiefgarage mit 165 Stellplätzen gebaut, vier davon für Car-Sharing-Autos.

Interessenten können sich über die Internetseite der Genossenschaft bewerben, allerdings gäbe es schon sehr viele Bewerber, sagte Frysch. "Die Bewerbungen kamen, ohne dass wir etwas angekündigt hätten. Sülz ist eine sehr attraktive Wohnlage", sagte er. Die genauen Mietpreise würden im Herbst feststehen. "Wir wollen unter 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bleiben", sagte Frysch.

Die Genossenschaft investiert 60 Millionen Euro in das Bauprojekt "Anton und Elisabeth". Der Name sei entstanden durch das denkmalgeschützte Haus Elisabet und dem Namen des Gründers der der GEW Köln-Sülz, Anton Antweiler. Im Sommer des kommenden Jahres sollen die ersten Mieter in die Wohnanlage einziehen können, im Frühjahr 2018 soll sie komplett fertig gestellt sein, skizziert Frysch die zeitlichen Planungen. Mehr unter Telefon 0221/ 9436700 oder auf www.diesuelzer.koeln