Kunst als Möglichkeit zur eigenen Entfaltung

Mülheim (fs). Unvermittelt nahm die Mutter zweier pakistanischer Jungen den Pinsel in die Hand und begann selbstvergessen zu malen. Für sie war das eine neue Erfahrung. "Sie hatte tatsächlich das erste Mal gemalt - das hat mich damals tief berührt", sagte Peter Oberem. Dass es nicht für jeden die selbstverständliche Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, damit ist der Leiter des Kulturbereichs in der MüTZe mittlerweile mehrfach in Berührung gekommen.

Kunst als Raum zur Entfaltung: Diese Möglichkeit bot sich für Groß und Klein, für Alt und Jung im Rahmen des Sommerfestes der Nachbarschaft Mülheim-Nord, das auf dem Marktplatz vor dem Kulturbunker stattfand. Dort präsentierten sich zahlreiche Mülheimer Vereine mit Infoständen und Live-Musik, während viele kleine Aktionen für die richtige Stimmung sorgten.

Als Beitrag für die MüTZe hatten sich Peter Oberem und der Künstler Joachim Römer eine Malaktion einfallen lassen. Auf dem Marktplatz wurde ein großer Tapeziertisch aufgestellt, dazu Pinsel und - wichtig - auswaschbare Farben zur Verfügung gestellt. "Gestaltung ist ein elementares Grundbedürfnis für jeden Menschen", sagte Joachim Römer. Mehrere Dutzend Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen dann auch gerne das Angebot an, sich kreativ auszuprobieren. Zur Bemalung bereit standen drei zusammen geschraubte Kuben aus schneeweißer Leinwand. Auf detaillierte künstlerische Vorgaben wurde verzichtet. Malen war gewünscht, übermalen erlaubt. Ein Kontakt von vielen Menschen begann. Hier und da fanden sich kleine Gruppen, die zusammen malten, manchmal entstand auch ein kleines Streitgespräch.

"Es war sehr spannend, diesen Prozess zu beobachten", sagte Joachim Römer. Dokumentiert wurde der Nachmittag in 27 Fotos, die den Prozess in sehenswerten Details festhalten. Zusammen mit den vollständig bemalten Kuben sind sie im ersten Stock der MüTZe ausgestellt. Bis zum 3. September kann die kleine Ausstellung dort (Berliner Straße 77) zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.