Parkplatznot in Nippes

Nippes (rs). So lebenswert der Stadtteil Nippes auch ist, so groß ist auch der Parkdruck. "Besonders an Werktagen, vor allem nachmittags, suchen viele Autofahrer einen freien Parkplatz", sagt Bezirksvertreter Christoph Schmitz. Die aber sind rar. Selbst Anwohnern stehen bei weitem nicht ausreichend viele Parkplätze zur Verfügung. "In der Steinberger Straße zum Beispiel hat die Stadt doppelt so viele Bewohnerparkausweise ausgegeben, wie Parkflächen zur Verfügung stehen, hat uns die Verwaltung auf Anfrage mitgeteilt", sagt der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung. Die Folge: wenn die Anwohner nach der Arbeit nach Hause kommen, müssen sie Runde um Runde drehen, bis sie einen freien Parkplatz gefunden haben. Dieser umfangreiche Parksuch-Verkehr sei eine enorme Energieverschwendung und eine große Belastung für die Umwelt, ist Schmitz überzeugt. Seine Fraktion hat deshalb in der Juni-Sitzung der BV den Antrag gestellt, das Pilot-Projekt "Parkplatz-App" umzusetzen. "Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, ob die öffentlichen Parkplätze im Stadtteil Nippes mit einem im Boden installierten Sensor oder einer geeigneten technischen Maßnahme so ausgerüstet werden können, dass eine Belegung des jeweiligen Parkplatzes technisch erfasst werden kann." Die so ermittelten Daten könnten mittels einer Mobilfunk-App den Autofahrern, die auf der Suche nach einem Parkplatz sind, zur Verfügung gestellt werden und ihm den nächsten verfügbaren Parkplatz anzeigen. "Die Resonanz in der BV auf unsere Vorlage war einstimmig", sagt Schmitz.

Weil eine solche Technologie aber offenbar Neuland ist - wir haben nur gehört, dass es in den Niederlanden wo etwas schon geben soll, so Schmitz - soll ein Automobilhersteller ins Boot geholt werden. "Für die technische Umsetzung und eventuell auch finanzielle Unterstützung möge die Verwaltung die im Stadtbezirk ansässigen Ford-Werke anfragen, heißt es im Antrag der CDU. Schmitz ist sich allerdings bewusst, dass die Umsetzung einer so bahnbrechenden Neuerung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. "Ein Schnellschuss wird das bestimmt nicht."

Kritiker des Antrages bezweifeln die Nützlichkeit der Parkplatz-App. Freie Parkplätze seien im Stadtteil Nippes nie lange frei, sagen sie. Wenn einem Autofahrer auf dem Handy ein verfügbarer Parkplatz angezeigt wird, sei noch lange nicht garantiert, dass er auch noch frei ist, wenn der Autofahrer dort angekommen ist. "Meist war doch ein Anderer schneller."