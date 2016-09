Kinder wurden zu Artisten

Merheim (tp). In den Sommerferien werden im rechtsrheinischen Köln zahlreiche Ferienspielaktionen angeboten. Diese Ferienspielaktion war allerdings etwas Besonderes, denn im Jugendzentrum im Pavillon am Wallnussweg übten die Kinder eine Woche lang Zirkusnummern ein.

Am Ende einer kurzweiligen Woche führten die Pänz ihr einstudiertes Programm vor über 100 Zuschauern vor. Jonglage, Rolla-Bolla, Poischwingen, Akrobatik und Clownerie sorgten für kräftigen Beifall. Etwa 50 Kinder nahmen an der Ferienspielaktion teil, die von der Zirkusfabrik, einem kulturpädagogischen Träger, der sich mit Musik-, Tanz- und Zirkusprojekten in Kindertagesstätten, Schulen und dem außerschulischen Bereich engagiert, angeleitet wurde.

Die musikalische Untermalung lieferten die Kinder selbst mit ihrer eigens gegründeten Band "Die Gauklis". Unterstützt und finanziert wurde die Aktion von der GAG.