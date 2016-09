Für den Schulstart

Teamleiterin Gaby Pütz (v.l.) und Sprecher Friedhelm Siller nahmen für den Elisabethkorb die Spenden der Weißer Rheinbogen Stiftung, vertreten durch Ingrid und Willi Esser, an.

Weiß (off). Die Nutzer des Elisabethkorbes durften sich über eine Erleichterung zum neuen Schuljahr freuen. Die Weißer Rheinbogen Stiftung übergab jedem Schulkind aus bedürftigen Familien einen Geschenkgutschein im Wert von 25 Euro an der Lebensmittelausgabe. Damit können bei dem Rodenkirchener Geschäft für Bürobedarf Gustav Geller Hefte, Stifte und andere Schulsachen gekauft werden.

An der Lebensmittelausgabe der Caritas-Aktion werden Familien mit insgesamt 43 schulpflichtigen Kindern versorgt. Da Schulanfänger und Anfänger auf weiterführenden Schulen jeweils zwei Gutscheine erhalten, übergaben Willi Esser, Mitglied des Stiftungsvorstands, und seine Frau Ingrid insgesamt 50 Gutscheine im Wert von 1.200 Euro.

Etwa 170 Personen werden vom Elisabethkorb mit Lebensmitteln von der Kölner Tafel versorgt. Grundnahrungsmittel werden dank Spenden dazugekauft.