Laufen mit Herz

Sängerin Stefanie Schanzleh trägt das Laufshirt der Elterninitiative herzkranker Kinder, für die sie am 11. September an den Start geht.

Kölner Westen (red). Im Rahmen des 36. Gerolsteiner Brückenlaufs des ASV Köln am 11. September findet auch in diesem Jahr wieder der Kinderlauf der Kinderkardiologie herzkranker Kinder statt. Auf einer 6,5 Kilometer langen Strecke können laufbegeisterte Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren wie jedes Jahr zu Gunsten der Kinderkardiologie der Uniklinik Köln laufen. Für jedes Kind, das an den Start geht, spendet der Titelsponsor Gerolsteiner einen Betrag. Neu in diesem Jahr ist der 300 Meter lange Bambini-Lauf.

Der Kinderlauf wird jedes Jahr von einem prominenten Paten begleitet. In diesem Jahr geht Hot-Banditoz-Sängerin Stefanie Schanzleh als prominente Patin für die Kinderkardiologie an den Start. Die gebürtige Kölnerin, die beim ASV Köln trainiert, um sich für ihre TV-Auftritte und Bühnenshows fit zu halten, hat gerade mit ihren Bandkollegen die Single "Porque Te Vas" veröffentlicht.