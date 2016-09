Parkautomaten sollen kommen

In Lindenthal, wie hier in der Lortzingstraße, haben die Parkautomaten für etwas mehr freie Parkplätze gesorgt - so wünschen sich die Politiker es auch für Sülz

Sülz (af). In weiten Teilen von Sülz soll das Parken in Zukunft kostenpflichtig werden. So hat es die Bezirksvertretung Lindenthal mehrheitlich beschlossen.

Lediglich zwei Mandatsträger, einer von der FDP, der andere ist parteilos, stimmten gegen das Vorhaben, ein Parkraumkonzept mit Bewohnerparken zu entwickeln. Nach einer Verkehrserhebung im Jahr 2014 hat die Verwaltung den Bedarf für eine Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze im Viertel ermittelt. Der Parkraum sei dauerhaft überlastet, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Deshalb sollen in einem Bereich zwischen Zülpicher Straße, Universitätsstraße, Luxemburger Straße und Sülzgürtel Parkautomaten aufgestellt werden. Für die Anwohner des Gebietes soll es dann einen Anwohnerparkausweis geben. Der kostet 30 Euro im Jahr und ermöglicht das Parken an ausgezeichneten Stellen, ohne die "Parkuhr zu füttern". Ein Anrecht auf einen Parkplatz gibt es dadurch nicht.

Allerdings haben die Erfahrungen gezeigt, dass die Nachfrage um bis zu 30 Prozent zurückgeht, wenn Parkautomaten aufgestellt werden, heißt es aus der Verwaltung. "In den bisher eingerichteten Gebieten haben wir gute Erfahrungen gemacht", sagte Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Frerker. Natürlich gebe es auch immer Gegner, aber überwiegend bekomme man Zustimmung. Etwa aus dem vor rund einem Jahr eingerichteten Areal nördlich der Dürener Straße in Lindenthal. Zu beobachten sei allerdings auch häufig eine Verdrängung der parkenden Autos an die Ränder der Anwohnerparkzone. "Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren die Parkraumbewirtschaftung auch sukzessive ausgeweitet", erklärt Blömer-Frerker. Wann die Parkautomaten in Sülz kommen, ist aber noch nicht klar. Nun ist die Verwaltung erst einmal beauftragt, ein Konzept für Sülz zu entwickeln, über das die Bezirksvertreter dann noch einmal abschließend abstimmen müssen.