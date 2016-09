"Der Einstieg aus dem Hallen-Ausstieg"

Mülheim (sf). Nach dreimonatiger Bauzeit hat die Stadt mit der Teilbelegung der neu errichteten Notunterkunft für Flüchtlinge am Luzerner Weg begonnen.

Die Belegung soll in mehreren Etappen erfolgen, insgesamt können hier bis zu 400 Personen untergebracht werden. Die Notunterkunft besteht aus insgesamt fünf Leichtbauhallen mit einer Größe von jeweils 15 mal 50 Metern. Jede Halle bietet insgesamt 80 Personen eine vorübergehende Unterkunft und ist mit einzelnen Räumen, sogenannten Schlafkojen, für jeweils vier bis sechs Personen ausgestattet. Die in allen fünf Hallen eingebauten sanitären Anlagen umfassen jeweils 16 Duschen und 16 Toiletten.

Neben den fünf Unterkunftshallen wurde auch eine Versorgungshalle errichtet, die als Speise- und Aufenthaltsraum dient. Der Malteser-Hilfsdienst übernimmt die Betreuung vor Ort und ist für die Zubereitung der drei Mahlzeiten pro Tag zuständig. Die Malteser sind mit einem Dutzend Personen täglich von 7 bis 21 Uhr vor Ort. Zusätzlich zu den Maltesern und dem Aufsichtspersonal ist auch ein Sicherheitsdienst vor Ort.

Die geflüchteten Personen, die in den kommenden Wochen die Unterkunft am Luzerner Weg beziehen werden, sind alle der Stadt Köln zugewiesene Flüchtlinge, die vor unterschiedlich langer Zeit bereits in Köln angekommen sind und bisher in Turnhallen übernachten mussten. Nach der ersten Leichtbauhalle am Hardtgenbuscher Kirchweg und der neuen, zweiten Halle am Luzerner Weg plant die Stadt, weitere Leichtbauhallen zu errichten. "Dies ist der Einstieg in den Ausstieg aus den Turnhallen", erklärte Jürgen Kube, Abteilungsleiter Wohnraumversorgung im Wohnungsamt.

Wichtiges Ziel sei es, möglichst schnell eine Struktur in den Tagesablauf der geflüchteten Personen zu bringen, erklärte Monika Kuntze vom Caritasverband für die Stadt Köln. "Wir werden hier viele Kinder und Jugendliche haben und werden versuchen, sie so schnell wie möglich in Kitas und Schulen zu bekommen", sagte Kuntze. Zudem wolle man den Flüchtlingen dabei helfen, so schnell wie möglich Arbeit zu finden.

Bei der Caritas gibt es bereits eine Liste, in die sich Anwohner eintragen können, die ihren neuen Nachbarn bei der Integration in das soziale Umfeld helfen möchten. Auch die Caritas selbst hat schon einige konkrete Pläne zur Unterstützung der Flüchtlinge: "Wir werden Angebote im Freizeitbereich machen und haben vor, Integrationskurse anzubieten, zum Beispiel Mutter-Kind-Angebote", berichtet Kuntze.