Ein WM-Turnier zum krönenden Abschluss

Nippes (hh). "Versucht mal, eine Flanke zu eurem Gegenüber zu schlagen. Dafür solltet ihr den Ball von unten mit der Vorderseite eures Schuhs treffen", eröffnete Trainer Erik Oberländer eine von zahlreichen Trainingseinheiten für die fünf- bis 13-jährigen Nachwuchskicker während des fünftägigen Fußballcamps, das der Verein "Unternehmen helfen Kids" auf der Sportanlage von Grün-Weiß Nippes veranstaltete.

In drei altersspezifischen Gruppen wurden an jedem Vormittag nach einem gemeinsamen Frühstück verschiedene Techniken, darunter Dribbel-, Pass- und Koordinationsübungen, einstudiert, die die 54 Jungs unter der Anleitung ihrer vier erfahrenen Übungsleiter (davon drei Studenten der Deutschen Sporthochschule) mit Begeisterung ausführten.

"Wir beginnen nach dem Eintreffen der Kinder mit einigen Aufwärmübungen. Nach dem Vormittagstraining folgt das Mittagessen und eine Runde Gesellschaftsspiele, bevor am Nachmittag stets ein kleines Fußballspiel den Tagesabschluss bildet. Natürlich bekommen die Kinder jederzeit auch Obst und ausreichend Getränke", erläutert Campleiter Klaus Di Molfetta.

Neben einem Parcourstag, bei dem die talentiertesten Kicker mit einem Preis geehrt wurden, bildete ein WM-Kleinfeld-Turnier, zu dem auch Eltern und Geschwister eingeladen waren, den absoluten Höhepunkt. "Wir haben zehn Nationalteams gebildet, die sogar mit Leibchen in den entsprechenden Landesfarben ausgerüstet wurden. Leider mussten wir wegen Anwohnerbeschwerden auf das Abspielen der jeweiligen Nationalhymnen verzichten. Das hat den Kindern immer viel Spaß gemacht."

Besonderen Wert legten die Verantwortlichen auf einen fairen und freundschaftlichen Umgang untereinander. "Der Spaß und die Freude am Fußballspiel stehen im Vordergrund", sagte Organisationsleiterin Heike Kock. "Uns ist aber auch ein respekt- und rücksichtsvoller Umgang sehr wichtig. Die Kinder lernen zudem, sich untereinander zu helfen, etwa beim gegenseitigen Schuhebinden. Viele machen in dieser Woche einen großen Sprung in ihrer sozialen Entwicklung."

Auch aus diesem Grunde wurde wieder ein "Sozial-Preis" dem Fußballer überreicht, der während der gesamten Zeit durch gutes Benehmen, Freundlichkeit und Kameradschaftlichkeit aufgefallen war. Zur Erinnerung erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde mit Erinnerungsfoto, eine Medaille, ein T-Shirt und einen Fußball; kleinere Sachpreise wurden an die besten "WM-Teams" ausgegeben.