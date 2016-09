Retournieren nur nach dem Gehör

Weiden (red). Für blinde Menschen sowie partiell sehende Sportler bietet die Gold-Kraemer-Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) ab sofort ein regelmäßiges Tennistraining auf der Anlage des TC Weiden an.

Die Partner schaffen damit erstmals in Deutschland überhaupt ein Angebot, bei dem sich der Tennissport für eine ganz neue Zielgruppe öffnet. Als Auftaktveranstaltung fand im Mai zunächst ein Blindentennisworkshop statt, an dem 40 blinde und sehbehinderte Interessierte den Tennissport kennen lernen konnten.

Beim Blindentennis können blinde, sehbehinderte und sehende Spieler gegeneinander antreten. Dafür sind Regel-Anpassungen nötig. Das Feld ist kleiner und entspricht einem Junioren-Court. Die Linien sind mit einer Schnur überklebt, so dass sie mit den Füßen ertastet werden können. Dank einer Schaumstoffhülle ist der Ball etwas langsamer, zudem rasselt er gut hörbar. Bei blinden Spielern darf der Ball dreimal im eigenen Feld aufspringen, ehe er retourniert werden muss. Bei hochgradig Sehbehinderten zweimal. Und bei sehbehinderten und sehenden Spielern muss er wie beim regulären Tennis nach der ersten Bodenberührung wieder übers Netz geschlagen werden. Um das Treffen des Balles zu erleichtern, werden verkürzte Juniorenschläger benutzt.

Auf dem Gelände des TC Weiden findet nun einmal pro Woche ein durch erfahrene Trainer geleitetes Training statt. Jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr für blinde Menschen und von 19 bis 20 Uhr für partiell sehende Menschen in der Tennishalle des TC Weiden (Kronstädter Straße 100). Die Tennisschläger können gestellt werden.

Dieses Angebot findet im Rahmen des Projektes "Tennis für Alle" der Gold-Kraemer-Stiftung statt. "Tennis für Alle" öffnet den Tennissport insgesamt für Menschen mit Behinderung. In Kooperation mit den Tennisvereinen in NRW finden regelmäßiges Training, inklusive Tennis-Camps sowie inklusive Turniere für Menschen mit Körperbehinderung, Sinneseinschränkungen oder Menschen mit geistiger Behinderung statt.

Interessierte wenden sich an Niklas Höfken, Sportprojekt "Tennis für Alle", unter Telefon 0157/ 85965424 oder per E-Mail an niklas.hoefken@gold-kraemer-stiftung.de