"Casa Colonia" sucht ein Zuhause

Innenstadt/ Deutz (ha). Zuhause oder nicht zu Hause - lautete die Frage in der Debatte um das soziale Kunstprojekt "Casa Colonia", das von Künstler HA Schult für den Standort "Deutzer Werft" eingefordert wird.

Dabei handelt es sich um ein zwölf Meter langes, zehn Meter breites und etwa sieben Meter hohes Holzfertighaus mit einer Bilderverkleidung aus Müllgegenständen. Das Objekt zog in den letzten Jahren bereits in Rom und Madrid die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Im Rahmen der letzten Bezirksvertretungssitzung diskutierte das Parlament mit Initiator HA Schult über eine Realisierung des Vorhabens vom 14. August bis zum 3. Oktober 2016 oder, wahlweise, vom 14. August bis zum 25. September 2016. Nach den Vorstellungen des Künstlers soll der Bau für Besucher und Bürger kostenfrei zu besichtigen sein.

Die Finanzierung erfolgt durch Kölner Unternehmen. Geld-Überschüsse sollen an den Verein "Kunst hilft geben" fließen, der in Köln den Bau eines Hauses für Obdachlose und Arme anstrebt. Bei seiner Projektvorstellung erntete der Künstler zwar Wohlwollen quer durch die Fraktionen, jedoch auch Skepsis von einzelnen Mandatsinhabern und den anwesenden Vertretern der Stadtverwaltung, die neben der späten Vorlage des Anliegens die konkrete Ausrichtung der Idee in Frage stellten.

So kritisierte der Vorsitzende des Kunstbeirats, Kay von Keitz, den kurzfristigen Zeitraum der Aktion und sinnierte über die Einschätzung des Unterfangens als Kunstbeitrag oder Ökosozialprojekt. Keinen Zweifel an seiner Befürwortung ließ der erste stellvertretende Bezirksbürgermeister, Jürgen Leitner, aufkommen: "Hier wird Müll verwendet, um Menschen, die wie Müll behandelt werden, zu helfen", so der CDU-Abgeordnete. Stefan Fischer von Bündnis 90/Die Grünen kritisierte den Zeitpunkt der Umsetzung: "Wären Sie früher damit auf den Weg gegangen, hätten wir damit entspannter umgehen können", erklärte der Bezirksvertreter.

Aus seiner Enttäuschung über die Gegenstimmen machte Schult keinen Hehl: "Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, an die Stadt zu glauben. Ich muss das nicht verwirklichen", so der Künstler. Trotz der Vorbehalte votierte eine Mehrheit der Bezirksvertretung Innenstadt für die Unterstützung des Projekts.