Grönemeyer bis Filmmusik

Innenstadt (dt). Wenn musikalische Vielfalt einen Namen hat, dann sollte man in jedem Fall an Pit Hupperten denken. Der aus Leverkusen stammende Allrounder ist Sänger, Songwriter, Gitarrist und in Projekten unterschiedlichster Art unterwegs.

Nachdem er im Alter von 14 seine erste Rockband ("Sentinels") gegründet hatte, stehen seitdem Engagements als Studiomusiker sowie als Mitglied mehrerer Bands und als Support namhafter Künstler im Vordergrund. So wirkte Hupperten als Backgroundsänger in Herbert Grönemeyers Band bei der "Schiffsverkehrtour 2011/ 2012" mit, war lange Jahre Teil der Sarah Connor Band und spielte im Vorprogramm unter anderem für The Who, Status Quo und Manfred Mann's Earth Band. Hinzu kommt seine Arbeit im Bereich Werbung, Filmmusik und Organisation von Workshops.

Pit Hupperten versteht sich vor allem als Performer - und ist dabei einer der herausragenden "Looper" hierzulande. In seiner Soloshow "Pit's Crazy Loop" kommen diverse Instrumente (Gitarre, Bass, Keys, Beatbox, Percussion) plus Loopstation zum Einsatz, so dass die verschiedenen Instrumente und Parts nacheinander aufgenommen und gleichzeitig erklingen können. Das brachte ihm 2009 den Sieg beim ersten deutschen Looper Contest ein. Zudem ist der 42-jährige seit 2010 Sänger und Gitarrist der Tommy Engel Band und führt seine elfköpfige Showband "Pit Hupperten & die Allerwertesten" an. Ab Oktober wird er zusammen mit der Band des Grönemeyer-Gitarristen Jakob Hansonis ein komplettes Programm zu Ehren von David Bowie auflegen und damit durch Deutschland touren: "A Tribute to the Man who fell to Earth" wird am 19. August bei "Rock'n'Roll and Barbecue" in der Wolkenburg vorgestellt. Am 17. September 2016 spielt Hupperten dann mit Tommy Engel in Pulheim. Mehr unter www.pithupperten.de