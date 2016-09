Für jeden Spieler gab es eine Medaille

Buchheim (sf). Unter dem Motto "Fußball kennt keine Grenzen" hatte die CAJ Schäl Sick gemeinsam mit der DJK Viktoria Buchheim zu einem Fußballturnier für Jedermann eingeladen. Insgesamt elf Teams, darunter Kinder-, Jugend- und Senioren-Mannschaften, hatten bei dem Spaßturnier teilgenommen und standen sich in Sieben-Mann-Teams gegenüber.

Jeweils zwölf Minuten rollte das runde Leder pro Spiel, bei dem hauptsächlich der Spaß im Mittelpunkt stand. "Bei uns sind alle Gewinner", erklärte entsprechend André Peffgen, 2. Vorsitzender der CAJ Schäl Sick, einem eigenständigen Verband der katholischen Kirchengemeinde St. Clemens Mauritius. So wurden auch alle Spieler nach dem Turnier mit Medaillen belohnt. Es war bereits das dritte Turnier dieser Art, das die CAJ Schäl Sick gemeinsam mit der DJK Viktoria ausrichtete. Wie bei den ersten beiden Wettbewerben zeigten sich die Organisatoren auch bei der jüngsten Auflage mit der Resonanz sehr zufrieden. Neben fünf Jugend-Mannschaften von Viktoria Buchheim und Teams der CAJ Schäl Sick kickten auch vier Flüchtlings-Mannschaften bei dem Spaßturnier mit. "Wir hatten in Flüchtlingsunterkünften in Buchheim, Buchforst und Mülheim gefragt, wer mitmachen möchte", berichtete Peffgen.