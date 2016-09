Forschungspreis für Merheimer Mediziner

Merheim (red). Bedeutende Ehrung für einen Merheimer Intensivmediziner: Dr. Christian Karagiannidis erhält den Forschungspreis "Intensivmedizin" der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin.

Ausgezeichnet wird seine Arbeit zu Ergebnissen des Einsatzes von Herz- und Lungenersatzverfahren mit einem mit 5.000 Euro dotierten Preis. Diese zeigt Stärken und Schwächen der Versorgung von Patienten mit schwerem Herz- oder Lungenversagen in Deutschland auf.

Die "Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)" ist eine intensivmedizinische Technik, bei der eine miniaturisierte und mobile Herz-Lungen-Maschine teilweise oder vollständig die Atem- oder Herzfunktion übernimmt. Das Verfahren wurde vor 40 Jahren erstmals in den USA eingesetzt. Seitdem wird die ECMO weltweit für Patienten aller Altersgruppen verwendet. Es stehen seit mehr als zehn Jahren sehr ausgereifte Systeme mit unterschiedlichen Techniken zur Verfügung, Karagiannidis hat in einer Studie die Häufigkeit, die Art und das Ergebnis des ECMO-Einsatzes, kombiniert mit Krankheitsbild und -risiken der Patienten, analysiert. Basis waren dabei Daten des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2014. In dieser Zeitspanne ist der ECMO-Einsatz in Deutschland stark angestiegen.

Unerwartet ist aber die relativ hohe Sterblichkeit, so ein Ergebnis der Arbeit. Diese ist in Deutschland etwa um ein Drittel höher als im internationalen Vergleich. Zudem nimmt mit jeder Lebensdekade die Wahrscheinlichkeit erheblich zu, an einem Herz- oder Lungenversagen zu versterben. "Die Arbeit zeigt Stärken und Schwächen der Versorgung von Patienten mit schwerem Herz- oder Lungenversagen in Deutschland auf. Insbesondere die Hinweise auf die relativ hohe Sterblichkeit werden in der Fachwelt intensiv diskutiert", erläutert Prof. Dr. Horst Kierdorf, Klinischer Direktor der Kliniken Köln. Michael Paetzold, selbst Intensivmediziner, ist "stolz, dass mit Dr. Karagiannidis ein Mitarbeiter der Kliniken Köln einen wichtigen Beitrag zu einer nationalen Diskussion über Strukturvoraussetzungen und sinnvolle Therapieindikationen in einem hochsensiblen Bereich des Gesundheitssystems leistet".