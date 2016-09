Viktoria schrammt an Sensation vorbei

Mit äußerster Mühe hat Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg gegen Viktoria Köln die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der FC schlug Sechstligist Preußen Berlin klar mit 7:0.

Beim Regionalligavertreter Viktoria Köln setzte sich die Nürnberger Mannschaft des neuen Trainers Alois Schwartz mit 6:5 (1:1, 1:1) im Elfmeterschießen durch. Torhüter Raphael Schäfer hielt den entscheidenden Schuss von Kevin Holzweiler. Georg Margreitter (76. Minute) war zuvor das 1:0 für Nürnberg gelungen. In der 80. Minute hatte Viktoria-Kapitän Mike Wunderlich ausgeglichen. Vor 4.787 Zuschauern im Kölner Sportpark Höhenberg, unter ihnen auch der ehemalige Viktoria-Spieler und Bundestrainer Erich Ribbeck, hatte der viermalige Cupgewinner Nürnberg anfangs erhebliche Defensivprobleme. Torwart-Routinier Schäfer verhinderte in der 14. Minute gegen David Jansen das 0:1 aus Sicht des Tabellenelften der 2. Liga. Erst nach etwa 30 Minuten entwickelte der "Club" am Samstag mehr Gefahr. Guido Burgstaller (30.) traf für den Teilnehmer an der Aufstiegs-Relegation das Außennetz. Fünf Minuten später streifte ein Schuss von Tim Leibold die Oberkante des Viktoria-Gehäuses. In der 59. Minute köpfte Hanno Behrens aus kurzer Distanz freistehend daneben. Gegen Margreitters Kopfball war Viktoria-Keeper Philipp Kühn dann machtlos. Wunderlich glich aber wenig später zum 1:1 aus und hatte in der 87. Minute sogar das 2:1 für die Kölner auf dem Fuß. In der Verlängerung vergab der eingewechselte Cedric Teuchert (99.) eine Nürnberger Großchance.

Ungefährdeter Sieg für den FC

Der 1. FC Köln hat die 2. Runde im DFB-Pokal ungefährdet erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Samstag beim stark spielenden Berliner Sechstligisten BFC Preussen mit 7:0 (2:0), hatte aber lange Zeit mehr Mühe als erwartet. Die Kölner Tore vor 6318 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Konstantin Rausch (19.), Anthony Modeste (45.), Dominic Maroh (68.), Marcel Risse (71.), Artjoms Rudnevs (75.) und Yuya Osako (79./88.). Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den SV Darmstadt 98 haperte es bei den Kölnern trotz des hohen Sieges noch an der Chancenverwertung.

Die Kölner, bei denen von den Neuzugängen Rudnevs und Rausch in der Startelf standen, ergriffen sofort die Initiative. Der FC benötigte jedoch gut zehn Minuten, bis er etwas Struktur in sein Spiel brachte. Die Kölner Führung erzielte der frühere Darmstädter Rausch per direkt verwandeltem Freistoß aus 23 Metern (19.). Zuvor hatten Leonardo Bittencourt (11.) und Stürmer Modeste (14.) gegen den gut parierenden Preussen-Schlussmann Mateusz Mika die ersten guten Chancen des Favoriten vergeben.

Die deutlich überlegenen Kölner betrieben auch fortan Chancen-Wucher und wären fast dafür bestraft worden: In der 30. Minute musste Dominique Heintz auf der Linie klären. FC-Keeper Sven Müller, der für den Olympia-Fahrer Timo Horn im Tor stand und sein Pflichtspieldebüt gab, war schon geschlagen. Für den wacker kämpfenden Berliner Landespokalsieger blieb es in der ersten Hälfte bei dieser einen Gelegenheit. Die Gäste nutzten dann doch noch eine ihrer vielen Möglichkeiten zum 0:2 durch den Franzosen Modeste (45.).

Nach der Pause vergab Preussen-Sürmer Rene Robben nach einer der sich häufenden Unachtsamkeiten der Gäste die Riesenchance zum Anschluss. Aus wenigen Metern brachte er bedrängt durch einen Kölner den Ball nicht im leeren Tor unter (56.). Das 3:0 des FC durch Marohs Kopfball beendete letzte Zweifel am Sieg der Kölner. Den Preussen schwanden nun die Kräfte und der FC ließ den Ball laufen und kam doch noch zu einem standesgemäßen 7:0-Sieg. (red/dpa)