Aus Bayern an den Rhein

Longerich (cd). Obwohl sie seit 80 Jahren im Rheinland lebt, hört man Rosalia Schmitz den bayerischen Zungenschlag immer noch an. Vor kurzem hat die in Longerich Wohnhafte ihren 100. Geburtstag feiern können.

Ihren Ehrentag feierte sie in bescheidenem Rahmen im Kreis ihrer Verwandten und Freunde. "Ich habe mich über jeden gefreut, der gekommen ist", versichert sie.

Geboren und aufgewachsen ist Rosalia Schmitz im Kreis Regensburg, mitten in der Natur des Bayerischen Waldes. Dort verbrachte sie eine idyllische Kindheit, wie man sie heute nur noch aus Büchern kennt: "Als Kinder waren wir einfach immer draußen, bei jedem Wetter. Im Sommer auch immer barfuss, ob es geregnet hat oder nicht, das hat uns nichts ausgemacht. Und wir waren immer lustig und fröhlich dabei."

Doch so sorglos blieb ihr Leben nicht, die bayerische Provinz bot jungen Leuten keine Perspektive. "Es gab einfach keine Arbeit und alle waren arm", erinnert sie sich. "Also bin ich meinen Geschwistern gefolgt, die bereits im Rheinland Arbeit gefunden hatten." In der ersten Zeit kam sie bei ihren Geschwistern in Jülich unter, wo sie zunächst "die Sprache lernte", wie sie sagt. "Aber ich war heilfroh, im Rheinland zu sein, wie im siebten Himmel hab ich mich gefühlt." Arbeit fand sie schließlich auf mehreren Bauernhöfen, wo sie im Haushalt und auf dem Feld zur Hand ging. Ihre verschiedenen Anstellungen führten sie dabei immer weiter an Köln heran - in Bergheim lernte sie schließlich ihren Mann kennen, den sie 1938 heiratete. "In Köln hat es uns schließlich sehr gefallen und da sind wir dann auch geblieben", so Schmitz.

Gemeinsam bekamen sie sechs Kinder - drei hat sie jedoch in ganz verschiedenen Lebensaltern auch wieder verloren. Eines starb kurz nach der Geburt, ein weiterer Sohn mit 18 Jahren und der Älteste verschied schließlich mit 70 Jahren. "Das haben wir alles mitgemacht, aber es hilft ja nichts, ändern kann man es nicht", sagt sie mit einem traurigen Achselzucken.

Seit dem Tod ihres Mannes, lebt sie mit im Familienhaus eines ihrer Söhne in Longerich. "Hier habe ich alles was ich brauche, man kann lachen und lustig sein. Ich bin hier sehr zufrieden", sagt sie mit einem Lächeln.