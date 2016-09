Exotische Küche

Tim Engelbrecht vom "Cook It"-Stand bietet zu verschiedenen Rezeptvorschlägen gleich die passenden saisonalen und regionalen Zutaten in der Tüte. Gekocht werden muss dann zu Hause.

Ehrenfeld (cb). Wer künftig einen Hauch von Street Food-Atmosphäre genießen möchte, der kann das künftig jeden Freitag in zentraler Lage in Ehrenfeld tun. "Wochenmarkt Plus" nennt sich das neue erweiterte Angebot auf dem Neptunplatz.

Ab sofort wartet dort neben dem klassischen Wochenmarkt auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot auf die Besucher. Ab Mittag öffnen rund 21 zusätzliche Händler ihre Gastronomiestände. Die kulinarische Bandbreite reicht von peruanischen und australischen Spezialitäten über frische Pasta-, Thai- und Gambas-Gerichte bis hin zu Burgern, Flammkuchen, Waffeln und veganem Döner.

Die traditionellen Wochenmarktstände mit Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Blumen und vielem mehr sind freitags ab sofort von 7 bis 14 Uhr statt wie bislang bis 13 Uhr geöffnet, das gastronomische Zusatzangebot mit rund 19 Ständen steht zwischen 12 und 19 Uhr zur Verfügung.