Ein Lauf am Abend

Unangefochten an der Spitze: Nourredine Mansouri vom TuS Köln rrh. legte die 10 Kilometer-Distanz in 32:09 Minuten zurück, sechs Minuten schneller als der Zweitplatzierte.

Höhenberg (kg). Die ersten sind bereits früh da, rasch füllt sich der Start- und Zielbereich am Rande der Merheimer Heide. Robert Krämer, im Vorstand des Leichtathletik Fördervereins Köln rechtsrheinisch, testet die Beschallungsanlage, vor ihm liegt auf einem provisorisch aufgestellten Tisch das Display für die Zeitangabe.

"33 Minuten hat im letzten Jahr der Schnellste für die zehn Kilometer gebraucht", erzählt er. Im Vorjahr war die Premiere des Sommerabendlaufs. Etwa 200 Läufer waren am Start, dieses Mal waren es ein paar mehr. Erstmals gab man Schülern durch einen Ein-Kilometerlauf ein Forum, 30 der Acht- bis 14-Jährigen nahmen teil. Die Erwachsenen konnten wie im Vorjahr während des Laufs entscheiden, ob sie fünf oder zehn Kilometer absolvieren. "Der Spaß am gemeinsamen Laufen steht im Mittelpunkt bei dieser Veranstaltung", erklärt Michael Pollerhoff.

"Der Spaß am gemeinsamen Laufen steht im Mittelpunkt bei dieser Veranstaltung, die von Läufern für Läufern organisiert wird", erklärt Michael Pollerhoff vom Vorstand des Fördervereins, 100 Prozent der Einnahmen fließen in den Verein, der vor drei Jahren gegründet wurde. Man will die Talentförderung in Köln und besonders im TuS Köln rrh unterstützen. "Wir machen unterschiedliche Aktionen", sagt Krämer, der ebenfalls Geschäftsführer im TuS Köln rrh ist.

Zu den Aktionen zählen Trainings für Schulen, zum Beispiel für die Teilnahme beim Köln Marathon. Zudem werden Sportgeräte in allen Bereichen der Leichtathletik erworben. Die Startgelder des Sommerlauf bilden dabei eine wichtige Quelle, die Beiträge der 45 Mitglieder gehören ebenfalls dazu: "Es könnten gerne mehr Mitglieder sein", sagt Krämer.

Der schnellste Mann des Abends war Nourredine Mansouri. Der Westdeutsche Meister im 5.000 Meter-Bahnlauf ist seit April vergangenen Jahres Mitglied beim TuS Köln rrh. Er flüchtete von Marokko nach Köln, und kam anfangs in der Herkulesstraße unter, sagt Uschi Heimann, Abteilungsleiterin Leichtathletik beim TuS rrh. Durch den Verein habe er schnell und gut Deutsch gelernt, inzwischen wohnt der gelernte Physiotherapeut mit einem weiteren Flüchtling in einer Wohnung in Merheim.

Nach dem Sommerabendlauf unterhielten sich die Sportler am Rande der Merheimer Heide bei Salzbrezeln, Kölsch und Mineralwasser.