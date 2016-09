Das Weltall im Keller

Nippes (rs). Schon seit vielen Jahren kann man in Köln die Milchstraße nicht mehr sehen, denn die Stadt strahlt nachts heller als der Sternenhimmel.

Wer sich dennoch am Anblick des Sternenhimmels mit Milchstraße, Großem und Kleinem Wagen und anderen Sternbildern berauschen möchte, kann entweder auf einen totalen Stromausfall hoffen, bei dem die Lichter in Köln ausgehen, oder das Planetarium im heutigen Leonardo-da-Vinci-Gymnasium aufsuchen. Das kann in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. Als die Schule 1966 eine neue, wesentlich kleinere Heizungsanlage erhielt und Räume im Keller der Schule frei wurden, ergriff der damalige Schulleiter Hermann Gundermann die Gelegenheit beim Schopf, einen alten Traum zu verwirklichen. Er richtete neben der Sternwarte mit ihren beiden Kuppeln auf dem Dach der Schule auch ein Planetarium im Keller ein.

Ein Jahr zuvor war im Bruno-Saal in Klettenberg das damals modernste Planetarium der Welt, das ZKP-1 von Carl-Zeiss Jena, vorgestellt worden. "Mein Vater hat ein bisschen mit dem ehemaligen Stadtdirektor Max Adenauer, einem Amateur-Astronomen, geklüngelt, und seine Schule erhielt den Zuschlag für das ZKP-1", sagt Hermann Gundermann, der Sohn des Schulleiters, der ebenfalls Pädagoge an diesem Gymnasium gewesen ist und seit 1969 das Planetarium betreut.

Das ZKP-1 fasziniert die Besucher mit der Projektion von mehr als 5.000 Sternen auf die im Durchmesser sechs Meter große Kuppel des Planetariums. 32 Linsen sorgen für das Abbild des Sternenhimmels, wie er über Köln in einer sternklaren und von keinem künstlichen Licht getrübten Nacht zu sehen wäre. Wer aber unbedingt erleben möchte, wie der Sternenhimmel tatsächlich aussieht, muss über eine schmale Stiege hinauf in eine der beiden Kuppeln der Sternwarte steigen. "Aber leider wird ausgerechnet der spannende Blick auf den südlichen Himmel von den Kölner Lichtern getrübt", sagt Gundermann.

Das Interesse an Planetarium und Sternwarte sei immens, sagt er. "Wir empfangen jeden Samstag ab 17.30 Uhr Besucher und stoßen regelmäßig an unsere Kapazitätsgrenze." Neben der immer am ersten Samstag im Monat durchgeführten allgemeinen Führung mit der Betrachtung des Sternenhimmels des jeweiligen Monats bietet das Planetarium jede Woche auch unterschiedliche Sonderveranstaltungen an. Am 10. September steht der Jupiter im Fokus des Interesses, am 24. September werden die Spektrallinien, die Botschaften aus dem Kosmos näher betrachtet.

Doch schon der Gang hinunter in den Keller offenbart Großartiges, zum Beispiel den aktuellen Blick in die Raumstation ISS. Gundermann hat auch ein mannsgroßes Abbild des Maya-Kalenders geschaffen und das Foucaultsche Pendel aufgebaut. "Wir, das heißt, Schüler, Lehrer und Förderer des Planetariums, haben eigentlich alles hier selbst gemacht. Das sei auch notwendig, denn die finanzielle Unterstützung der Stadt halte sich in engen Grenzen. Eher noch hätten Kölner Unternehmen, wie KHD und die Ford-Werke einen Beitrag geleistet, sagt Gundermann. "Viele mechanische Teile sind in den Lehrwerkstätten dieser beiden großen Kölner Unternehmen entstanden."

Die Faszination des Sternenhimmels sei seit dem Altertum ungebrochen, sagt Gundermann. "Heute werden unter unserem Sternenhimmel sogar auch Kindergeburtstage gefeiert, und es hat auch schon schon Heiratsanträge hier gegeben."