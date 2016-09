Die neue Spielrunde

Holweide (tau). Jule Dracho, Schilfblume Frida und Jorinde sind drei von vielen Figuren, die von den Theatermachern des Cassiopeia Theaters in vielen Aufführungen und Geschichten vor allem für Kinder präsentiert werden.

Doch alle diese bunten Figuren brauchen eine Bühne, und die Zuschauer brauchen einen Platz, um die Aufführungen genießen zu können. Diesen Platz haben die Initiatoren des Kindertheaters nun schon seit sechs Jahren in der Bergisch Gladbacher Straße in einer ehemaligen Schlosserei gefunden.

Direkt zu Beginn wurden damals Fußboden, Fenster und Brandschutz erneuert, nun war das Foyer an der Reihe. Getreu nach dem Motto "wer will fleißige Handwerker seh'n, der muss ins Theater geh'n" wurden die Sommerferien genutzt, um den Vorraum zur Bühne neu aufzustellen. Nun kann die nächste Spielsaison losgehen. Am 28. August um 11 Uhr findet die Premiere von "Leo Drachenkind" statt.