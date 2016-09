Kinder aus der Isolation holen

Weiler /Volkhoven (cd). Vor zwei Jahren hatte der Verein Kindernöte e. V. sein inklusives Sommerfest zum ersten Mal veranstaltet - inzwischen zeigt sich, dass sich das Konzept der Veranstaltung bewährt. Auch dieses Jahr hatten sich wieder über 100 Kinder aus den verschiedenen Gruppen des Vereins im Generationenpark eingefunden, um hier gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen.

Dabei galt es, einen Parcours mit zehn verschiedenen Stationen zu durchlaufen, der dieses Mal unter dem Motto "Motorik und Sensorik" stand. So konnten sie auf der Slackline etwa ihren Gleichgewichtssinn testen, beim Dreibein-Lauf ihre Bewegungen mit einem Partner koordinieren oder beim Blindenfussball ausprobieren, wie gut sie sich ohne den wichtigsten ihrer Sinne schlugen. Zur Stärkung standen Kuchen und Grillgut zur Verfügung, bevor das Fest mit einem Auftritt der noch namenlosen Band von einem der Mitarbeiter ausklang.

Der Verein hatte ein von der Aktion Mensch gefördertes Konzept zur Inklusion erarbeitet, der den gern genutzten Begriff möglichst weit definiert. "Es geht uns nicht nur um Behinderungen im klassischen Sinn", erklärte Ingrid Hack, die erste Vorsitzende des Vereins. "Unsere Zielgruppe, die wir seit 20 Jahren im Fokus haben, sind Kinder, die aus den verschiedensten Gründen keinen Anschluss in ihrer Altersgruppe finden, die keine Freunde haben und viel allein sind. Das ist streng genommen keine Behinderung - aber für die betroffenen Kinder fühlt es sich so an." Diese Kinder aus der Isolation zu führen, hält sie für die wichtigste Aufgabe des Vereins. "Teilhabe am Leben ist das Wichtigste, wichtiger noch als Bildung oder Sport", ist sie überzeugt.