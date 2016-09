Bananen us Kölle

Um sich eine Banane vom Baum zu pflücken, muss Uwe Hummel nicht erst in die Tropen reisen. Da kann er auch per Rad in seinem Schrebergarten vorbeischauen.

Bocklemünd (as). Wie heißt es doch so schön bei den Bläck Fööss: "Dat Wasser vun Kölle is jot." Ob nun das gute kölsche Wasser oder vielleicht nur der grüne Daumen von Hobbygärtner Uwe Hummel dafür verantwortlich ist, dass der Rentner bald im eigenen Schrebergarten Bananen pflücken kann, kann der Kölner nicht sagen. Tatsächlich schauen jedoch schon 36 grüne Bananenwinzlinge aus der Mitte der gelb-grünen Blüte seines Bananenbaums deutlich sichtbar heraus.

"Wenn die Sonne wieder scheint und die Früchte in diesem Tempo weiterwachsen, dann könnte ich vielleicht im Oktober die ersten Bananen ernten", hofft Uwe Hummel. Vor sieben Jahren hat er von einem Nachbarn einen etwa 30 Zentimeter großen Ableger der Bananenpflanze geschenkt bekommen. Nun trägt der knapp vier Meter große Bananenbaum zum ersten Mal Blüten und Früchte. "Ob das Chiquita oder Minibananen werden, da lasse ich mich überraschen", scherzt der Rentner. "Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Tropenpflanze in diesen Breitengraden gedeiht." Um die Pflanze im Winter vor Frost zu schützen, bekommt sie eine Manschette aus Laub. Im Frühjahr hat sie dann ihre verwelkten Blätter verloren, und es stehen nur noch die etwa 20 Zentimeter dicken Stämme.

"Mit den wärmeren Temperaturen und den Sonnentagen treibt die Pflanze dann jedoch rasch wieder aus und bekommt neue grüne Blätter." Ein Nachbar hatte die Blüte zuerst gesehen und den passionierten Kleingärtner darauf aufmerksam gemacht. Bei genauerem Hinsehen hat Hummel dann noch zwei weitere Blütenknospen entdeckt. Nun wartet er gespannt auf die erste Bananenernte im eigenen Garten in Bocklemünd.