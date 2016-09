Musik, Theater, und eine Kunstmeile

Innenstadt (sb). Eine ungewöhnliche Messe kann man am 28. August in der Innenstadt erleben: Unter freiem Himmel halten Pfarrer Hans Mörtter von der Lutherkirche und Kabarettist Wilfried Schmickler auf der Merowingerstraße gemeinsam einen Gottesdienst ab. Der Gottesdienst findet am Sonntag um 13 Uhr auf der Musikbühne statt. "Das wird sicher unterhaltsam", meint Klaus Schweizer, Chef der Comedia Colonia. Die drei gehören zum Organisationsteam des großen Nachbarschaftsfestes, das am 27. und 28. August zum dritten Mal in der Merowingerstraße und der Vondelstraße stattfindet. "Es ist kein übliches Straßenfest, sondern ein richtiges Nachbarschaftsfest", betonen Mörtter, Schmickler, Schweizer und Costa Fotiadis vom Lokal "Filos" in der Merowingerstraße. "Das Fest ist nicht kommerziell, es gibt nur Stände von Läden und Lokalen aus der Nachbarschaft, Anwohner machen Flohmarkt, alle Künstler treten ohne Gage auf", erläuterte Schmickler.

Jeweils von 12 bis 22 Uhr wird es voll auf den beiden Südstadtstraßen, sind sich die Organisatoren sicher. Neben den Ständen gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm auf zwei Bühnen. Auf der kleinen Bühne in der Vondelstraße wird Kleinkunst präsentiert und auf der größeren Bühne in der Merowingerstraße Musik aller Art. Das Programm wird organisiert von Schmickler und Sonja Gruppe von Südstadt-Leben e.V. Auf der Musikbühne treten unter anderem Kasalla, Querbeat, De Familich, Richard Bargel auf und auf der Kleinkunstbühne unterhalten Biggi Wanninger, Didi Jünemann und viele andere. Auch werden wieder Models aus dem Viertel die Mode der anliegenden Boutiquen präsentieren.

Ebenfalls kann man bei einer Tombola jede Menge Preise gewinnen. "Alle anliegenden Geschäftsleute haben großzügig Preise gespendet", freuten sich Mörtter und Schmickler. Der Erlös der Tombola und mögliche sonstige Überschüsse gehen an einen guten Zweck. "Das Geld soll in die Flüchtlingsarbeit fließen, für Kunsttherapie für Kinder. Die Flüchtlingskinder können oft nicht über ihre schrecklichen Erlebnisse sprechen, anhand ihrer Bilder können wir sie besser verstehen", sagte der Pfarrer. Die Flüchtlinge, die in der Nachbarschaft leben, sind alle herzlich zum Fest eingeladen, betonten die Organisatoren.

Auch die Kinder können viel Spannendes erleben: Theateraufführung in der Comedia, Zirkusspiele mit Seiltanz und Fakir, Rollenrutsche, Maskenspiel und Specksteinworkshop. Zum ersten Mal gibt es eine Kunstmeile in der Maria-Hilf-Straße mit rund 15 Künstlern, die vor Ort zeigen, wie sie arbeiten. Die Merowinger- und die Vondelstraße sind während des Straßenfestes für den Autoverkehr gesperrt. Bei den Kosten des Festes wurden die Organisatoren unterstütz. "Hier haben uns Reissdorf, die Sparkasse KölnBonn, die Kölner Bank und Rewe super mit Spenden unterstützt", berichteten Schmickler und Mitstreiter.