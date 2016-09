Meisterhafter Schuss von Pauly

Stammheim (dc). Beim Krönungsball der Stammheimer Schützen setzten wieder mal die Damen mit ihren Dirndln modische Akzente. Doch der Abend hatte noch vieles mehr zu bieten. Den Auftakt machte das Allgemeine Schützentambourkorps, welches die Majestäten in die Schützenhalle begleitete. Unter der Leitung von Tambourmajor Peter Brün gab das Korps einige Kostproben seines Könnens. Für karnevalistischen Schwung sorgte das Schnäuzer-Ballett Dellbrücker Boore der KG UHU.

Zuvor hatten 29 Bewerber um die begehrten Auszeichnungen geschossen. Schützenkönig der 422. Schützenfest-Auflage wurde Marc Pauly. Er traf mit einem meisterhaften Schuss und ist mit seinen 31 Jahren der jüngste Schützenkönig seit vielen Jahren. Neben ihm regiert seine Königin Christiane Löhr. Pauly ist seit 14 Jahren in der Bruderschaft aktiv und Mitglied beim Schützenstammtisch Ossbusters. Dazu ist er Spielmann im Allgemeinen Schützentambourkorps.

Benedikt Oepen errang den Titel des Jungschützenkönigs. Niclas Opladen wurde Schülerprinz, als Bambiniprinz fungiert künftig Justin Kappes. In Stammheim wird außerdem ein Heukönig ausgeschossen. Die Heukrone bekam Engelbert Brewe nebst seiner Königin Stefanie Brewe aufgesetzt.