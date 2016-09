Weggeworfenes wird Kunst

Riehl (rs). "Upcycling" nennt Michael Grote das, was er mit achtlos weggeworfenen Dingen anstellt. Auf Straßen und Baustellen oder sogar in seinem eigenen Haushalt findet er, was er benötigt, um fantasievolle dreidimensionale Kunst-Objekte zu schaffen: Wellpappe, Fliesen- und Kunststoffstücke, Tapetenreste, Schrauben und Scharniere. "Es kann sogar das Skelett einer Fledermaus sein, das ich in einem Objekt verarbeiten möchte", sagt er.

Seinen Arbeiten, die alle die Größe 14 mal 14 Zentimeter haben, gibt er Namen wie "Konstruktivistische Katze", "Reliquie", "Dom" und "Hochhaus-Sicherung". Die Titel der Objekte sind Anspielungen auf das, was er sich beim Schaffensprozess überlegt hat. "Ich gehe immer von einem Detail aus, zum Beispiel einem Reagenzglas, und überlege, was daraus werden könnte", sagt er. Ist sein Objekt fertig, kommt es in einen edlen Rahmen aus Mahagoni-Holz und, um ihm noch etwas mehr Tiefe zu verleihen, unter ein Passepartout.

"Wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft, findet man immer Gegenstände, aus denen sich etwas gestalten lässt, das sie letztendlich auch aufwertet", beschreibt er die ersten Schritte seines Arbeitsprozesses. Hat Grote genügend Dinge gesammelt, legt er ein Stück Wellpappe zurecht. "Das ist das Trägermaterial für meine Objekte, das ich bevorzuge", erläutert der Künstler. Wellpappe sei einerseits sehr stabil, aber gleichzeitig auch empfindlich. "Druckstellen sieht man sofort."

In seinem Objekt "Reliquie" hat Grote zum Beispiel in ein Reagenzglas Theaterblut gefüllt und es auf der Wellpappe mit einer profanen Schelle befestigt. Daneben drapierte er zwei Schalen, eine mit verbrannter Myrrhe und eine mit Weihwasser. Diesen Devotionalien gab er mit einem Stück alter Tapete aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch einen altertümlich anmutenden Hintergrund. Auch dem Kölner Dom hat er mit einem Stück Holz aus dem Rhein, mit Gummi, mit Bruchstücken aus Plastik und einem Metallring ein kunstvolles Denkmal gesetzt.

"Ich möchte mit meinen Objekten erreichen, dass Dingen, die weggeworfen wurden, wieder Beachtung geschenkt werden kann", sagt Grote. Alte Fliesen aus der historischen Naumann-Siedlung in Riehl zum Beispiel seien doch viel zu schade, um auf dem Scherbenhaufen zu landen. "So gesehen arbeite ich auch gegen das Vergessen". Vom 26. bis zum 28. August werden einige seiner Werke in einer Gemeinschaftsausstellung mit 17 Künstlern in der Unterkirche von St. Engelbert (Eingang Garthestraße 15) zu sehen sein. Die Vernissage startet am 26. August um 18 Uhr, die Ausstellung ist am 27. und 28. August von 11 bis 18 Uhrgeöffnet.